Por primera vez, estrellas de WWE y AAA protagonizarán una histórica Triplemanía

Ciudad de México.- Triplemanía es el evento por excelencia más importante de lucha libre para la empresa Triple A, pero la edición número 33 pinta para ser una noche histórica este sábado 16 de agosto, ya que será la primera vez que el show será invadido por las estrellas de WWE.

La función reunirá a figuras de AAA y la compañía líder del wrestling, ofreciendo combates con títulos en juego, rivalidades que han ido en crecimiento y, sobre todo, apariciones sorpresivas que buscan atraer a todos los aficionados del espectáculo, tanto de México como del mundo.

Atractiva cartelera

En dicho evento era común las luchas de apuestas, pero con la compra de WWE a Triple A, al parecer los métodos serán otros, debido a que ahora solamente habrá coronas en disputa, como lo son: El Megacampeonato, los títulos de parejas y el Reina de Reinas de AAA.

La lucha estelar estará protagonizada por Dominik Mysterio, Dragon Lee, El Grande Americano y El Hijo del Vikingo por el Megacampeonato de AAA. La combinación de estrellas promete y bastante, ya que se trata de tres elementos que son estelares en WWE y del actual monarca de la empresa mexicana.

Mientras que el choque coestelar será The Judgment Day ante Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice. Dentro del conjunto estadounidense destaca la presencia de Frin Ballor, quien inclusive ya fue campeón mundial de la compañía que actualmente comanda Triple H.

A su vez, esta misma noche Natalya buscará ganar el título Reina de Reinas frente a Lady Flammer y Faby Apache. Por otra parte, la lucha que abriría las acciones es la de los Garza ante Psycho Clown y Pagano, por los campeonatos de pareja de la tres veces estelar. Otro de los duelos programados es el de Mesías frente a Hijo de Dr. Wagner Jr.

¿Dónde ver?

Triplemanía 33 comenzará este sábado a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Los aficionados podrán seguir en vivo cada combate a través del canal de YouTube de la WWE. Mientras que TV Azteca, Space y HBO MAX también estarán transmitiendo las acciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui