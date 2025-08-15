¿Regresa a casa? El mexicano Edson Álvarez se quedará sin equipo en el futbol europeo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que una pieza clave para la Selección Nacional se quedará sin equipo en Europa, pues según los reportes de diversos medios, el West Ham United, equipo de la Premier League, dejará en libertad al defensa central mexicano Edson Álvarez.

El prestigiado periodista italiano, Fabrizio Romano, informó que el club inglés planea deshacerse del seleccionado nacional antes de la fecha límite de transacciones para la Premier League, que será el próximo 1 de septiembre; Álvarez no ha tenido acción en los juegos de pretemporada del equipo londinense, por lo que se especula que los rumores son ciertos y el 'Machín' tendrá que buscar una nueva escuadra para la temporada.

De igual manera, el periodista Keny Ruiz informó hace un par de días que Graham Potter, director técnico del West Ham United, no tenía entre sus planes a Álvarez, por lo que saldría del equipo o no vería actividad en la temporada. ¿Las razones? Según el entrenador inglés, no lo considera con las aptitudes y capacidades en el campo para adaptarse a su estilo de juego y le daría prioridad al canterano Freddie Potts.

También, el periodista de DAZN informó que hay dos clubes que están en la carrera por contratar al mexicano: El equipo alemán, Borussia Dortmund, y el Mónaco de la Ligue 1 francesa; pero no será fácil, pues el West Ham United puso un precio por el mexicano de al menos 35 millones de euros. Para Edson Álvarez es primordial resolver su situación, puesto que se considera dentro del 11 titular de la Selección Nacional y necesita continuidad de cara al Mundial 2026.

Desde que se anunció la firma de Edson Álvarez con el West Ham United el 10 de agosto de 2023, el mexicano acumula 72 encuentros en los cuales ha anotado dos goles y ha puesto dos asistencias en más de 5 mil 150 minutos jugados en competiciones oficiales; nunca ha recibido una roja directa con el club inglés, pero ha visto 24 tarjetas amarillas y dos expulsiones por doble tarjeta. Desde mediados del 2024, ha batallado con las lesiones, pues se desgarró el fémur jugando con la selección, lo que hizo que estuviera fuera por dos meses; de igual manera, estuvo fuera dos semanas por una lesión desconocida y casi un mes por una lesión en su espalda en mayo de este año.

Fuente: Tribuna del Yaqui