Schwarber y Harper se lucen con el madero en la victoria de los Phillies sobre los Nationals

Washington, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies vencieron en calidad de visita a los Washington Nationals, con marcador de 6 carreras contra 2. Los Phillies dieron cátedra de su poderío, pues a base de batazos largos lograron las seis anotaciones a su favor e igualaron la serie a un ganado por bando.

Desde el propio arranque del encuentro, ambos equipos se hicieron presentes en el marcador; en la apertura del primer inning, Trea Turner abrió la tanda con un imparable y avanzó hasta tercera con robo de base y un lanzamiento descontrolado por parte del abridor de los 'Nats', Kyle Schwarber negoció una base por bola y ambos terminaron anotando gracias a un batazo de dos estaciones conectado por Bryce Harper.

En la parte baja del primer rollo, James Wood recibió una base por bola y terminó anotando gracias a su gran velocidad, después de un doblete de CJ Abrams, poniendo el marcador de 2-1 en ese momento. El juego se mantuvo sin anotaciones hasta el cierre de la cuarta entrada, cuando Daylen Lile conectó un cuadrangular solitario, empatando el encuentro a dos carreras por cada lado.

En el séptimo inning cayó el rally que sentenció el resultado del encuentro: Bryson Stott y Brandon Marsh se pusieron en circulación con dos bases por bola y, tras un cambio de lanzador, Kyle Schwarber conectó un slider que se quedó en el centro de la zona de strike, depositando la bola por detrás de la barda del jardín derecho. A 'espalda con espalda' cayó el cuadrangular 19 del año para Bryce Harper con un panorámico elevado que partió el diamante.

Tanner Banks obtuvo su cuarta victoria de la campaña, tras lanzar una entrada completa sin permitir ningún daño, destacando la actuación del abridor de los Phillies, Zack Wheeler, el cual lanzó pelota de cinco entradas y solo dos carreras. Clayton Beeter fue el lanzador que cargó con la derrota al solo retirar un out y permitir dos carreras.

Con la actuación de hoy, Kyle Schwarber se posiciona como un claro candidato para ganar el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional por encima de Shohei Ohtani, pues el bateador designado de los Phillies se encuentra empatado con 'Sho-Time' en el liderato de cuadrangulares del viejo circuito, con 43 cada uno, pero lidera todas las Grandes Ligas en carreras producidas (101 RBI), superando a Cal Raleigh de los Seattle Mariners.

Fuente: Tribuna del Yaqui