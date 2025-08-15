Top 3 Deportes: La NBA calienta motores, siguen pleitos en la WNBA y Karol G llega a la NFL

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este es el Tribuna Top 3 del mundo de los deportes, donde te presentamos las noticias más destacadas del momento. En esta edición de TRIBUNA, te contamos sobre el esperado regreso de dos figuras clave de la NBA, un nuevo escándalo en la WNBA y una estrella de la música que llega al fútbol americano. No te pierdas ningún detalle. Recuerda que este espacio es patrocinado por Maja.

La NBA se prepara para el regreso de dos grandes

Tras un año marcado por lesiones, la NBA está lista para dar la bienvenida a dos de sus superestrellas: Kevin Durant y Anthony Davis. Ambos jugadores se perfilan como piezas clave para sus respectivos equipos en la temporada 2025-2026. El regreso de Durant con los Houston Rockets y de Davis con los Dallas Mavericks promete agitar el panorama de la liga desde el primer partido.

Siguen los pleitos en la WNBA

La tensión volvió a estallar en la WNBA. En el partido entre Chicago Sky y Connecticut Sun, tres jugadoras fueron expulsadas tras protagonizar una pelea en la cancha. El altercado encendió las redes sociales y volvió a poner bajo la lupa la intensidad con la que se juega en la liga.

Karol G amenizará juego de la NFL

La música y el deporte se unen en un evento sin precedentes. La cantante Karol G encabezará el show de medio tiempo en el partido entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en Brasil. El duelo marcará un momento histórico como el primer juego oficial de la NFL en Sudamérica.

Fuente: Tribuna del Yaqui