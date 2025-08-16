Águilas del América levanta su vuelo y rompe invicto de Tigres; Chivas vuelve a caer en casa

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Sábado de luz y sombra para los denominados 'grandes' del futbol mexicano este 16 de agosto, pues mientras el América da un golpe de autoridad en el 'Volcán', el Rebaño Sagrado sigue sin reaccionar, perdiendo ante su propia afición contra Bravos.

El resultado no fue solamente contundente para las Águilas, sino que también terminaron con el invicto de Tigres, que venía de golear 7-0 a Puebla en su anterior compromiso, figurando como uno de los mejores del actual Apertura 2025.

El 'Chiquito' en modo gigante

El partido no decepcionó, fue de constante ida y vuelta, con Tigres saliendo adelante por el calor de su afición y al minuto 4 dio resultados, Javier Aquino y Diego Lainez proyectaron una jugada que hicieron vibrar las gradas; el exBetis retrasó la pelota y Juan Brunetta superó a Luis Ángel Malagón para el 1-0. Pero los azulcremas no bajaron la guardia, la recompensa la tuvieron al 41', hicieron una jugada de pizarrón: centro de Zendejas, recentro de Borja para que Érick Sánchez pusiera el empate.

Para la segunda mitad llegaría la fiesta del América, debido a que Brian Rodríguez asistió al 'Chiquito' Sánchez, quien se vistió de héroe y con un disparo pegado al poste le dio la vuelta al marcador. Por si fuera poco, los cartones se moverían, ya que vino el infortunio para el portero Nahuel Guzmán. Zendejas, que en un intento por achicar, empujó la pelota a su propia portería y sentenció el 3-1. Con este resultado América llega a 11 unidades y se mete entre los mejores tres del torneo.

Decepcionan

Por otra parte, este mismo sábado, Chivas volvió a quedarse sin tres puntos, ahora fueron ante Bravos de Juárez quienes frente a los tapatíos se llevaron su primera victoria de la temporada.

La noche fue soñada para los visitantes, ya que pudieron darle la vuelta al marcador, para imponerse 2-1 en el Akron y así aumentar la crisis de Chivas. Este es el segundo descalabro al hilo de Gabriel Milito, quien sigue sin levantar al conjunto rojiblanco.

