Barcelona debuta con victoria y goleada sobre el Mallorca en nueva temporada de LaLiga

Comparta este artículo

Mallorca, España.- El Barcelona arrancó la temporada 2025-2026 de LaLiga defendiendo su corona contra el Mallorca; el club 'Blaugrana' resultó con la victoria con goleada sobre los locales, en un encuentro que se vio protagonizado por las polémicas decisiones arbitrales que se vieron reflejadas en el marcador.

El marcador se abrió en el minuto 7, después de que Lamine Yamal lanzara un centro peligroso al segundo palo, el cual remató de cabeza el brasileño Rapinha, anotando el primer gol de la temporada para el equipo; el Mallorca reclamó que la pelota había abandonado el campo, previo al centro de Yamal, lo que provocó la amonestación del defensor Mateu Morey.

16 minutos después, cayó la segunda anotación para el Barcelona en una jugada más polémica que la anterior: Primero vino un disparo de larga distancia de Lamine Yamal, el cual fue rechazado por Antonio Raíllo con un cabezazo y, a raíz de eso, quedó tendido en el campo por el fuerte impacto con el balón. A los ofensivos del Barcelona poco les importó y terminaron anotando un gol de larga distancia por Ferran Torres, con la mirada atónita de los defensas del Mallorca.

El reclamo vino porque el árbitro se llevó el silbato a la boca y los defensas del Mallorca pensaron que detendrían el juego para asistir a su compañero que aún seguía tendido en el suelo, pero vino el disparo de Torres y el silbante dio por válida la anotación. Posterior a eso, Manuel Morlanes fue expulsado por segunda amarilla tras reclamar las acciones al colegiado y Vedat Muriqi recibió la tarjeta roja directa, dejando a los locales con 9 jugadores y más de 50 minutos por jugar.

Rapinha cometió una falta peligrosa, la cual se pensaba que sería suficiente para que fuera expulsado, pero terminó viendo el cartón amarillo, acción que terminó por encender los ánimos de los jugadores del Mallorca. La tercera anotación del encuentro corrió a cargo de Lamine Yamal, el cual condujo el balón y disparó desde la media luna por fuera del área, clavando un auténtico golazo en el ángulo y firmando el 3-0 definitivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui