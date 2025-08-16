¡Gemelas de oro! Mía y Lía Cueva ganan medalla de oro en los Juegos Panamericanos Jr

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, los clavados le volvieron a dar la gloria a México en las competencias, ahora desde los Juegos Panamericanos Junior. Las gemelas Mía y Lía Cueva volvieron a subirse al podio, pero ahora en el peldaño más alto y con esta medalla de oro, mejoran su participación en el Mundial de Deportes Acuáticos, donde ganaron la medalla de bronce en la misma disciplina.

Desde el arranque de las finales dentro del Centro Acuático Olímpico en Asunción, Paraguay, las hermanas Cueva se adueñaron de la primera posición por un amplio margen, gracias a sus ejecuciones casi perfectas. En la tercera ejecución, se les acercaron las representantes de Estados Unidos, Anna Kwong y Sophia Verzyl, a poco menos de cinco puntos de diferencia.

Cerraron su participación con un clavado de alta dificultad: Dos y media vueltas al frente y un giro, obteniendo la calificación total de 289.32 unidades, asegurando el escalón más alto de la premiación, seguidas por las estadounidenses con 274.36 puntos y el podio lo completaron las brasileñas Heloa Almeida y María Postiglione, con 222.36 puntos.

Apenas el 29 de julio, las hermanas originarias de Guadalajara, Jalisco, ganaron la medalla de bronce en el Mundial de Deportes Acuáticos, organizado en Singapur; ese día sumaron 294.36 puntos, con los cuales quedaron en el tercer lugar de la competición y solo fueron superadas por las británicas Yasmin Harper y Scarlett Mew Jensen, las cuales ganaron la medalla de plata con 298.35 puntos y el oro fue para las representantes de China, Yiwen Chen y Jia Chen, con 325.20 puntos.

Con este par de actuaciones, las hermanas Cueva se siguen posicionando como unas de las atletas mexicanas más exitosas en la actualidad y unas claras candidatas a asistir a los Juegos Olímpicos 2028, los cuales se disputarán en Los Ángeles, además de redondear el gran año que los clavadistas aztecas han tenido a lo largo de las distintas competencias que han tenido en varios eventos.

En los Juegos Panamericanos Junior, la delegación mexicana está teniendo un gran éxito, pues se encuentra en los primeros lugares del medallero. México ha logrado un total de 56 medallas en la semana que ha transcurrido de competencia: Tiene 13 preseas de oro, incluidas las de hoy, también 20 de plata y 23 medallas de bronce.

Fuente: Tribuna del Yaqui