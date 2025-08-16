'Goyo' Madrid guía a México sobre Puerto Rico en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

Comparta este artículo

Williamsport, Estados Unidos.- El representativo de México venció a Puerto Rico con marcador de 11 carreras contra 5 y lo elimina de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. En un encuentro que al inicio parecía cargarse totalmente del lado boricua, Gregorio Madrid se puso la capa de héroe por los aztecas y cargó a la ofensiva para completar la remontada.

La novena mexicana amenazó desde las primeras entradas, pero no pudieron concretar ninguna anotación en el arranque del juego; fue hasta la apertura de la tercera entrada cuando cayeron las primeras carreras del encuentro, pero fueron del lado de Puerto Rico. Sebastián Colón conectó un batazo de tres estaciones, impulsando la primera anotación, y el mismo Colón terminó por un 'pass ball'; en total, en esa entrada, los puertorriqueños anotaron cuatro carreras.

En el cierre de la cuarta comenzó el show de Gregorio 'Goyo' Madrid: con la caja llena, conectó un elevado que terminó atrás de la barda, empatando el encuentro con un solo swing como los grandes; Iker Castañeda le dio la ventaja al conjunto mexicano con el segundo cuadrangular de la entrada, poniendo el marcador 6-4 a favor de los aztecas.

En la parte baja de la quinta entrada cayó el rally que puso el fin para la escuadra de Puerto Rico, pues los mexicanos salieron decididos a poner tierra de por medio suficiente para asegurar su pase a la siguiente ronda: Iker Saenz y Diego Acosta se pusieron en circulación con par de sencillos y fueron enviados a la registradora por Evan Levario. Ian Cano envió una carrera más al marcador y Gregorio Madrid conectó su segundo cuadrangular de la jornada, poniendo el encuentro con el marcador de 11-4.

La quinta carrera de los boricuas cayó con un cuadrangular solitario de Sebastián Casanova, pero fueron dominados por los relevistas de México y terminó el encuentro con ese carreraje. El abridor por parte de la Liga Swing Perfecto de Chihuahua, México, fue Brandon Acevedo y, aunque no fue el lanzador que resultó con la victoria, tuvo una destacada actuación, que incluye siete ponches en solo tres entradas; el joven Iker Castañeda fue el ganador del partido, con una actuación de 2.1 innings, en los cuales permitió tres hits sin carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui