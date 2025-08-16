Jornada de oro para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Comparta este artículo

Asunción, Paraguay.- Dos de las atletas con la etiqueta de favoritas por parte de la delegación azteca, Mía y Lía Cueva, no decepcionaron y al contrario, lograron subir a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Pero las gemelas mexicanas no fueron las únicas que pudieron brillar en Asunción, Paraguay, ya que los atletas aztecas tuvieron una amplia cosecha de medallas, lo que los mantiene entre los primeros lugares de la competencia internacional.

Se bañan de oro

Las buenas noticias de este sábado comenzarpn, cuando las hermanas mexicanas se proclamaron como la dupla campeona en el trampolín sincronizado de tres metros. Las menores de edad lo hicieron con un puntaje de 289.32 puntos, imponiéndose a la pareja de Estados Unidos, conformada por Sophia Verzyl y Anna Kwong, que realizaron 274.50 unidades, y a las brasileñas Maria Postiglione y Heloa Almeida, que se quedaron con el bronce gracias a sus 222.36 puntos, de manera respectiva.

Siguen cayendo medallas

A su vez, el taekwondo sigue dando de qué hablar en el certamen, ya que la seleccionada nacional Paloma García se llevó la presea argenta, tras caer 1-2 ante Ava Soon Lee de Haití, en la final de la categoría +67 kg, de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Por otra parte, este mismo sábado, los squashistas Wally Ávila, Santiago Medina y Gilberto Aceves conquistaron el metal de bronce. En esta misma disciplina, pero en la rama femenil, Mariana Narváez, Ana Botello y Paola Franco, se llevaron la presea de oro, firmando el segundo metal dorado de la jornada.

Mientras que en otra disciplina colectiva, el basquetbol 3x3, el equipo femenil tricolor, ubicado en el Grupo C, debutó con un triunfo 21-4 sobre su similar de Guatemala. En tanto, este sábado superó a Brasil, para así avanzar a la siguiente ronda, por lo que se esperan grandes cosas para el conjunto azteca.

Hasta el momento, el país suma 57 metales en total y se mantiene en el top cinco por detrás de Brasil, Colombia, Estados Unidos y Chile.

Fuente: Tribuna del Yaqui