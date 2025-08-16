'Loopy' Godínez obtiene histórica victoria ante la excampeona Jessica Andrade en el UFC 319

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- La mexicana María Guadalupe Godínez obtiene la victoria más importante de su carrera, al superar por decisión unánime este sábado 16 de agosto, a la excampeona peso paja, Jessica Andrade, en el UFC 319 que se celebró en Chicago.

Resultado histórico

El resultado es histórico para la nacida en Aguascalientes, ya que se convierte en la segunda peleadora nacida en México, que vence a una guerrera que ya fue monarca en la empresa más importante de Artes Marciales Mixtas (MMA). Ya durante las acciones, 'Loopy' fue superior en el striking y aunque la brasileña tuvo sus destellos e inclusive cortó a la tricolor, al final no pudo con la estrategia del Lobo Team, de Francisco Grasso.

Derrotar a Jessica Andrade no es cualquier cosa, pues se trata de posiblemente una futura integrante del salón de la fama del MMA, que no solo fue campeona, también intercambió metralla contra: Valentina Shevchenko, Joanna Jedrzejczyk, Tatiana Suarez, Rose Namajunas y Weili Zhang.

"Estoy muy contenta por el resultado. Yo estoy para lo que me diga la UFC, nunca me he caracterizado por pedir alguna rival, yo estaré preparada para lo que venga", dijo Godínez en entrevista, una vez que superó a la carioca arriba del octágono. Con esta presentación, 'Loopy' podría meterse entre las cinco mejores de la división paja y estar cada vez más cerca de pelear por la máxima corona, que actualmente ostenta Weili Zhang.

Más resultados

Dentro de los pirimeros combates de la noche, Drakkar Klose se impuso ante el excontendiente mundial, Edson Barboza por decisión unánime en lo que fue una de las mejores peleas de la noche. Con el descalabro de este sábado, el brasileño suma su segunda derrota de manera consecutiva y se aleja de las clasificaciones.

A su vez, en el duelo estelar de las preliminares, Baisangur 'Hunter' Susurkaev finalizó en el segundo episodio a Eric 'Nightime' Nolan. Con la contundente sumisión, el ruso mantiene su invicto y levanta la mano como uno de los mejores de peso medio.

Fuente: Tribuna del Yaqui