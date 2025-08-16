Milwaukee Brewers derrota a Cincinnati Reds y llega a 14 victorias al hilo en la MLB

Comparta este artículo

Cincinnati, Estados Unidos.- Cuando parecía que el récord llegaba a su fin, Andruw Monasterio se encargó de mantener vivo el buen paso de su club, conectando un jonrón de tres carreras en la undécima entrada, para que los Milwaukee Brewers ganaran su juego número 14 de manera consecutiva, un récord para la historia, al derrotar este sábado 16 de agosto 6-5 a los Cincinnati Reds.

Con este resultado, la escuadra de Milwaukee se encargó de establecer una nueva marca de victorias al hilo, superando lo realizado por la propia franquicia en 1987, cuando ganaron 13 partidos, en lo que fue en ese entonces una gran campaña.

Dentro de las emociones de la noche, los de la Liga Nacional parecían estar en problemas, pero mostraron su gran competitividad dentro del diamante por segunda vez en menos de 24 horas, con el gran jonrón de tres carreras como emergente en la entrada 11, por parte de Andrew Monasterio. "Es una sensación increíble. No estaba listo para el 14. Es increíble", declaró el cañonero en la entrevista que le hizo la MLB después del juego.

"(El mánager) Pat Murphy me pidió que estuviera listo tres o cuatro veces. Esa fue la quinta vez que me pidió que estuviera listo durante el juego. En la séptima entrada me preguntó: '¿Estás listo para un momento importante?'. Le dije: Claro que sí. Pero no sabía que iba a suceder así", declaró el infielder de 28 años de edad.

Por otra parte, el pitcher del memorable encuentro, Priester dijo que su club han estado aprovechando al máximo cada oportunidad brindada por los rivales. "Nos hemos estado dando todas las oportunidades posibles, y cuando tenemos oportunidades extra, parece que las aprovechamos siempre. Si tienes tu oportunidad, es hora de entrar y hacer un swing fuerte, un lanzamiento fuerte. Cuando los chicos tienen sus oportunidades, no somos tímidos, eso seguro", sentenció.

Milwaukee ahora tiene 34 juegos por encima de .500, con un récord de 78-44, y ostenta una ventaja de nueve juegos en la División Central. Ahora los también llamados Cerveceros buscarán aumentar su racha en la final de la serie contra su rival de división Cincinnati este domingo 16 de agosto.

Fuente: Tribuna del Yaqui