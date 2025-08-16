Myles Straw se luce con el madero en la victoria de los Blue Jays sobre los Rangers

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- Los Toronto Blue Jays maltrataron sin piedad a los Texas Rangers y terminaron quedándose con la victoria al son de 14 carreras contra 2. El jardinero de Toronto, Myles Straw, se despachó con 'la cuchara grande' desde la caja de bateo, pues conectó dos cuadrangulares en el juego, además de producir cinco carreras para su novena.

La fiesta de anotaciones por los Blue Jays comenzó en la misma segunda entrada: Bo Bichette y Daulton Varsho se pusieron en circulación con imparables a los jardines y la primera anotación cayó gracias a un doble de Ernie Clements. Myles Straw comenzó su espectáculo con un cuadrangular de tres carreras hacia el jardín izquierdo y cayeron dos anotaciones más en una jugada de selección, poniendo el marcador en 6-0.

Jake Burger fue el encargado de producir las únicas dos carreras por parte de los texanos con un sencillo en la parte alta de la tercera entrada y, en el cierre de la misma, Myles Straw siguió dando cátedra con el madero, con su segundo cuadrangular de la tarde y sumando la octava carrera para los canadienses. En la quinta entrada, esa ventaja se amplió gracias a un cuadrangular de Daulton Varsho, impulsando al mexicano Alejandro Kirk.

En la séptima entrada siguieron haciendo daño los maderos de los Blue Jays, ya que Nathan Luke se puso en base con un sencillo y George Springer fue golpeado; Davis Schneider limpió las bases con su octavo cuadrangular del año, anotando la carrera número 14 de la tarde. El mexicoamericano Rowdy Tellez fue subido a la lomita de lanzar debido a la amplia diferencia en el marcador: Téllez lanzó dos entradas completas, permitiendo cinco hits, entre ellos un cuadrangular y tres carreras limpias.

El ganador del encuentro fue Eric Lauer, el cual lanzó en cinco episodios, con solo cuatro imparables recibidos y una carrera, además de cuatro ponches y cinco bases por bola. Fue el primer juego en la carrera de Myles Straw que conecta más de un cuadrangular y con esto, empató su año con más cuadrangulares en MLB, con cuatro vuelacercas desde la campaña del 2018; tras ocho campañas jugadas en grandes ligas y casi 2 mil turnos al bat, solo ha conectado 10 cuadrangulares.

Fuente: Tribuna del Yaqui