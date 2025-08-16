No quedó a deber: El Hijo del Vikingo retiene el Megacampeonato de Triple A en Triplemanía 33

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Triplemanía XXXIII no decepcionó, el magno evento de la empresa Triple A y ahora también WWE dejó muy buenas sensaciones para los aficionados que se dieron cita este sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México.

Tal y como se esperaba fue la contienda estelar la que se robó los reflectores, con El Hijo del Vikingo reteniendo el Megacampeonato de la Tres Veces Estelar en una noche que tuvo de todo: Sorpresas, intervenciones y sobre todo grandes movimientos.

Los cuatro luchadores; El Grande Americano, Dragon Lee, Hijo del Vikingo y Dominik Mysterio lo dieron todo e inclusive cada uno tuvo su momento de brillar, pero la noche se definió gracias a una intervención de AJ Styles, quien impidió que el hijo de Rey Mysterio se quedara con el título más importante de AAA, luego de que hizo una plancha del sapo a Dragon Lee. A su vez 'The Phenomenal' aplicó el Styles Clash para dejar tendido al de sangre mexicana, quien recibió una plancha del Hijo del Vikingo y con ello la estrella de Triple A se quedó con la corona.

"Estaba muy cerca de coronarme, ya soy el mejor Mysterio, pero quería el doble campeonato, no sé porque dejaron entrar a AJ Styles, no sé que hacer, tendrá que hablar con mi equipo. Esto no se quedará así", dijo el actual campeón intercontinental de la WWE, una vez que finalizaron las acciones.

Más resultados

Mientras que en la lucha coestelar de la noche, fue otra estrella de AAA quien salió con la mano en alto, se trata de Flammer que retuvo el campeonato Reina de Reinas al derrotar a Faby Apache y una de las mejores luchadoras de todos los tiempos, que hizo su estreno en México, Natalya.

A su vez, en una de las sorpresas de la velada, Pagano y Psycho Clown terminaron con la hegemonía de los Garza, al ganar los campeonatos mundiales en pareja de AAA. En otra de las contiendas, el Judgment Day se impuso a Lola Vice, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa, en una combinación llena de emociones.

En más resultados, Hijo de Dr. Wagner Jr se coronó en casa y frente a su papá al arrebatarle el Campeonato Latinoamericano de Triple A a El Mesías. Pero sin duda alguna, uno de los mayores asombros de la noche fue cuando Omos se alzó con la ya tradicional Copa Bardahl.

Fuente: Tribuna del Yaqui