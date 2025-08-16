Porra del Cruz Azul 'humilla' a David Faitelson con una manta previa al juego de 'La Maquina'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Otra vez, David Faitelson fue humillado por sus comentarios en torno al futbol; ahora fue a manos de la porra del Cruz Azul, ya que los integrantes de la llamada 'Sangre Azul' colgaron una lona donde se caracterizó a un puerco con el peinado y vestimenta que usualmente porta el periodista de TUDN.

Faitelson hace un par de semanas reveló la supuesta realidad del poderío económico de 'La Máquina' cuando, según comentó, obtuvo una serie de documentos que comprobaban los verdaderos sueldos de ciertos jugadores del Azul, así como diversas cuentas en paraísos fiscales por parte del presidente del club.

Primero expuso el contrato multimillonario del delantero griego, Giorgos Giakoumakis, el cual, según su informe, era uno de los más altos pagados por la directiva del Azul en la última década. El periodista israelita informó que el verdadero salario del futbolista europeo rondaba los 30 millones de dólares anuales, lo cual le costó ser amenazado por la directiva del Cruz Azul con emprender acciones legales.

Durante la previa del encuentro entre Cruz Azul y Santos Laguna, perteneciente a la jornada 5 del Apertura 2025, se colocaron un par de lonas en las diferentes rampas de acceso, así como en una puerta metálica del Estadio Olímpico Universitario, pero los reportes dicen que dicha manta fue retirada por los guardias de seguridad del inmueble, así como por la Policía de la CDMX debido a su contenido ofensivo.

Tras su revelación del tema acerca de Giorgos Giakoumakis, de manera sorpresiva, publicó un video a través de sus redes sociales en el cual se le veía como si estuviera afectado y hasta cierto punto arrepentido de lo hecho con el tema del Cruz Azul. "Muestran escenas de odio contra mí, en algo que es solo futbolístico; no tengo nada en contra del equipo que es un bastión dentro del futbol mexicano".

Aseguró que la filtración de los documentos no vino del interior del club, sino que fueron resultados de una investigación profunda hecha por él. "Se los puedo jurar, vino de afuera y consideré que era interesante hacer ver un gasto excesivo. Reitero, no tengo nada en contra del club, a veces me equivoco y hasta ahí nada más, no me debo a nadie".

