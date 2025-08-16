¿Regresa a México? Memo Ochoa recibió una oferta de un club para volver a la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días se daba a conocer que el histórico arquero mexicano, Guillermo 'Memo' Ochoa, estaba buscando un equipo de cualquier categoría en el futbol europeo, pues espera llegar en buena forma y ser convocado al Mundial 2026, pero tal parece que las puertas en el viejo continente se le cerraron y estaría negociando con un club de la Liga MX.

Con la fecha límite de fichajes en el futbol europeo a punto de cumplirse, diversos rumores indican que Memo volverá a la liga mexicana tras salir hace dos años para regresar a Europa. Reportes desde la cadena televisiva TUDN sugieren que el Mazatlán FC está interesado en traer de vuelta a Ochoa, el cual se encuentra sin equipo desde hace un par de meses. La transacción sería un ganar para ambos lados, pues los 'Cañoneros' integrarían a sus filas a una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano y a 'Paco Memo' le servirá para llegar en buen ritmo al 2026.

Apenas el 9 de agosto, el medio español El Periódico de Aragón informó que los representantes del cancerbero nacional se pusieron en contacto con los directivos del club Real Zaragoza para ofrecer los servicios de Ochoa, tras la salida de su arquero titular, Andrés Fernández. El medio en cuestión detalló que el club declinó el ofrecimiento, el cual denota una desesperación por parte de Memo Ochoa por regresar a la actividad, ya que el Zaragoza se encuentra en una categoría inferior de la Liga Española.

Guillermo Ochoa disputó su último encuentro en la Liga MX, durante el Apertura 2022 con las Águilas del América; en total, con el club 'Azulcrema' disputó 424 encuentros, en los cuales acumuló 38 mil 250 minutos en cancha y recibió 525 anotaciones, dejando un promedio de 1.23 goles recibidos por cada juego disputado, además de ser amonestado en 17 ocasiones. De igual manera, jugó un encuentro con el San Luis FC, en el cual recibió dos goles.

Memo buscará llegar a su sexto mundial en su carrera, pues ha asistido a todos a partir de la Copa del Mundo de Alemania 2006, aunque tuvo su debut hasta el Mundial de Brasil 2014, en el cual destacó por su actuación debajo de los tres palos y le ganó un lugar en el Málaga. Aunque al inicio buscaba quedarse en el futbol de Europa, la llegada de Ochoa a la Liga MX podría anunciarse en cualquier momento ante la negativa de los clubes del viejo continente.

Fuente: Tribuna del Yaqui