¿Regreso sorpresa? Captan a exsuperestrellas de WWE en CDMX por Triplemanía 33 de AAA

Ciudad de México.- Las exsuperestrellas de WWE, Shawn Michaels y Undertaker, fueron vistos saliendo de un lujoso hotel en la CDMX, por lo cual se especula que ambos pudieran hacer una aparición especial en Triplemania 33, a pesar de que han pasado varios años desde su retiro de la lucha libre.

Triplemanía es un evento anual organizado por la caravana tres veces estelar, AAA, y la edición 33 promete ser una de las más grandes jamás vistas en México. Será la primera Triplemanía desde que se anunció la adquisición de la compañía mexicana por TKO, la empresa que administra la WWE, por lo cual se espera la asistencia de diversas superestrellas de la World Wrestling Entertainment, además de las ya anunciadas.

La realidad es que tanto Shawn Michaels como Mark Calaway trabajan en la oficina de la WWE como parte del equipo creativo y, al ser el evento más importante para la AAA del año, además de contar con la participación de luchadores provenientes de Estados Unidos, es normal que lleguen directivos de WWE para supervisar Triplemanía. Dominik Mysterio, El Grande Americano y Finn Balor son de las superestrellas que ya se encuentran confirmadas.

De igual manera, se contará con el combate 'Copa Bardahl Triplemania 33', el cual cuenta con un formato similar al PPV 'Royal Rumble', en el que la compañía de Triple H aprovecha para dar retornos sorpresa, por lo cual no se descarta que usen la misma fórmula con el público mexicano. Inclusive, Latin Lover, el cual trabaja en la dirección de AAA, adelantó un poco del escenario que se usará en Triplemania 33, el cual emula el estilo usado por la WWE en sus magnoeventos.

De igual manera, mediante la página de WWE se puso en venta la mercancía oficial de Triplemania 33, con playeras, gorras y diversos productos que podrán adquirir los aficionados, pero la compañía incluyó a luchadores mexicanos que han estado fuera de los reflectores desde la venta de AAA, como la luchadora exótica Pimpinela Escarlata, la cual se espera que esté de regreso en el encordado para este gran evento.

