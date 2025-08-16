Shota Imanaga lanza joyita desde la loma en la victoria de los Cubs sobre los Pirates

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Los Chicago Cubs vencieron con marcador de 3 carreras contra 1 a los Pittsburgh Pirates en un encuentro que se decidió por anotaciones en las últimas entradas. El abridor de los locales, el japonés Shota Imanaga se lució desde la loma con una auténtica joya de pitcheo, pero aun así, salió sin decisión.

El ganador del encuentro fue el relevista Andrew Kittredge, el cual consiguió apenas su cuarta victoria del año tras lanzar una entrada sin daño alguno, recetando dos ponches. Evan Sisk fue el lanzador que cargó con el descalabro, ya que el novato permitió dos anotaciones e igual número de imparables con apenas dos tercios retirados.

Shota Imanaga fue el encargado de abrir el encuentro por los 'Cachorros' y lo hizo de gran manera, ya que lanzó siete entradas completas, en las cuales permitió solo tres imparables, incluidos un cuadrangular solitario y recetó seis ponches; el japonés tiene marca de 8 victorias por 5 derrotas y una efectividad de 3.06. El abridor de los Piratas también tuvo una destacable actuación, pues Mike Burrows lanzó cinco entradas de cinco hits de una carrera y cuatro chocolates.

Debido a la calidad de los lanzadores, las primeras anotaciones del encuentro se hicieron esperar hasta la cuarta entrada; Tommy Pham conectó un cuadrangular sobre la barda del jardín izquierdo a Burrows, que hasta ese momento se encontraba lanzando un juego perfecto. En el cierre del mismo inning, Kyle Tucker conectó un imparable y Pete Crow-Armstrong negoció una base por bola para que Carson Kelly emparejara los cartones a una carrera por bando.

De nueva cuenta transcurrieron varias entradas sin que cayeran más carreras, hasta el cierre de la octava donde los Cubs hicieron la maldad al bullpen de Pittsburgh; Kyle Tucker conectó su segundo imparable de la tarde y se robó la segunda almohadilla, colocándose en posición de anotar. Fue llevado a la registradora gracias a un sencillo de Seiya Susuki, el que a su vez, terminó anotando con un batazo de dos estaciones de Nico Hoener.

Fuente: Tribuna del Yaqui