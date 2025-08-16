Sigue la Serie Mundial de Ligas Pequeñas: Dónde ver el México vs Puerto Rico EN VIVO

Comparta este artículo

Williamsport, Estados Unidos.- La Selección de México tendrá su segundo compromiso dentro de la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas este sábado, 16 de agosto, en contra del representativo de Puerto Rico. Para ambas escuadras es un juego de matar o morir, puesto que las dos fueron derrotadas en su primer encuentro; el equipo que pierda la tarde de hoy será eliminado de la competición.

En su primer compromiso, la liga Swing Perfecto de Chihuahua, México, cayó ante el equipo de China Taipéi con marcador de 3 carreras contra cero; desde el primer inning, los representantes de Asia demostraron su superioridad dentro del diamante, pues Lin Chin-Tse conectó un cuadrangular solitario, para adquirir una ventaja que no soltaron por el resto del encuentro. El mismo Lin Chin-Tse lució en la loma con rectas de hasta 82 millas por hora, lo que limitó a la ofensiva mexicana a solo tres imparables en contra de él.

Por su parte, la Juan A. Bibiloni Little League, la cual representa a Puerto Rico, fue derrotada por la selección de Venezuela; Samuel Castillo destacó con el madero, pues pudo conectar un doblete contra la barda cuando las almohadillas estaban repletas, impulsando tres de las cinco carreras que anotó la Liga de los Cardenales de Barquisimeto, en la blanqueada sobre Puerto Rico. Este equipo venezolano estuvo en las noticias por todo el mundo, ya que los niños tuvieron que viajar sin sus padres, ya que su visa fue negada por el gobierno de los Estados Unidos.

Cómo ver el México vs. Puerto Rico de la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas:

Estadio: Volunteer Stadium, Williamsport, Estados Unidos

Fecha: Sábado, 16 de agosto

Horario: 15:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN 3/Disney Plus

Ambos conjuntos disputarán seguir con vida en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, ya que el equipo que resulte derrotado viajará a casa con las manos vacías y el ganador seguirá con vida un día más, pues tendrá que jugar de nuevo mañana por la tarde. Para los mexicanos, una de las piezas clave con el bat será Gregorio Madrid, pues el 'Goyo' tuvo una actuación destacada en contra del equipo asiático.

