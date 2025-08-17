Cesar 'Chino' Huerta se estrena con gol en la temporada 2025 con el Anderlecht de Bélgica

Denderleeuw, Bélgica.- El futbolista mexicano César 'Chino' Huerta marcó su primera anotación en la temporada 2025-2026 de la Belgian Pro League. El canterano de Pumas tuvo sus primeros minutos con el Anderlecht durante la jornada 4 y su gol ayudó en la victoria del club sobre el FCV Dender EH.
El partido fue muy disputado desde el inicio, con la defensiva de ambas escuadras luciendo y un par de oportunidades escasas durante la primera mitad. El lateral izquierdo mexicano entró de cambio al minuto 61 y sustituyó al belga Yari Verschaeren. La entrada del 'Chino' le aportó dinamismo al encuentro y ese plus que necesitaba para hacerse presente en el marcador, y no le hicieron falta muchos minutos para anotar su primer gol de la temporada.
Tan solo nueve minutos después de su ingreso al campo, Huerta rompió el cero y mandó al Anderlecht al frente; el ecuatoriano, Nilson Angulo, metió un desborde por la banda izquierda con un sprint que superó a los defensas del Dender. Cuando el arquero rival salió a achicarle el espacio, Angulo lanzó un centro razo al segundo palo, donde venía cerrando el 'Chino' en carrera sin marca y terminó rematando con la portería vacía.
El Anderlecht se creció después de la anotación del mexicano y tuvo varias oportunidades de gol para abrir aún más el marcador, hasta que en el minuto 84 cayó el segundo para los de casa; César Huerta robó el balón justo en el círculo central y pasó el balón a Nilson Angulo, el cual lanzó el desborde y filtró el balón a Thorgan Hazard, el cual condujo el esférico dentro del área y terminó fusilando al guardameta desde el punto penal.
El Royal Sporting Club Anderlecht marcha actualmente en la tercera posición de la Belgian Pro League tras cuatro jornadas disputadas; tiene nueve puntos gracias a tres victorias contra un revés, y está empatado con el Club Brujas en puntos, pero mejor posicionado por la diferencia de goles anotados, con +6 en contra del +3 del Brujas. César 'Chino' Huerta había anotado su último gol durante los playoffs de la temporada pasada y con el Anderlecht acumula cuatro anotaciones tras 24 encuentros jugados.
Fuente: Tribuna del Yaqui