Dónde ver EN VIVO el México contra Panamá en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

Comparta este artículo

Williamsport, Estados Unidos.- México se volverá a jugar su continuidad en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas por segundo día consecutivo, tras una victoria en un encuentro electrizante sobre el equipo representativo de Puerto Rico. La liga Swing Perfecto de Chihuahua se enfrentará a la Selección de Panamá en la ronda dos de eliminación directa de la Zona Internacional.

El equipo mexicano perdió su primer encuentro contra el representativo de China Taipéi y fue blanqueado con marcador de tres carreras contra cero, por lo cual se jugaba la eliminación del torneo en contra de Puerto Rico el día sábado 16 de agosto; el partido comenzó con varias oportunidades desperdiciadas por parte de la ofensiva mexicana y una gran actuación de Brandon Acevedo, lanzador que fue el encargado de arrancar el partido.

En la apertura de la tercera entrada, cayó un rally para la novena boricua, con el cual parecía que sería suficiente para asegurar su pase a la siguiente ronda y dejar eliminado a México, pero los peloteros aztecas no bajaron los brazos y supieron remontar el encuentro. Gregorio Madrid se puso la capa de héroe, al conectar dos cuadrangulares, uno de ellos grand slam, e impulsar siete anotaciones de las 11 logradas.

La Selección de Panamá ha disputado solo un encuentro en lo que va de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; fue el 13 de agosto cuando vencieron al representativo de Australia con marcador de siete carreras contra dos, con un rally de cinco anotaciones en la cuarta entrada, que les ayudó a poner tierra de por medio y asegurar la victoria.

Cómo ver el México vs. Panamá de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas:

Estadio: Volunteer Stadium, Williamsport, Estados Unidos

Fecha: Domingo, 17 de agosto

Horario: 12:00 horas (horario CDMX)

Cómo ver: ESPN 3/Disney Plus

La última ocasión que los representativos de ambos países se enfrentaron fue en el año 2016, en el primer encuentro de la Zona Internacional del torneo; ese partido se lo llevó Panamá con marcador de 10-2. En total, se han enfrentado cinco ocasiones en los últimos 21 años, con dominio para los panameños con tres victorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui