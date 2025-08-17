Dónde ver Toluca vs Orlando City EN VIVO: Cuartos de final de la Leagues Cup

Comparta este artículo

Carson, Estados Unidos.- La Leagues Cup se reanudará esta semana con el arranque de la fase de eliminación directa. Uno de los cuatro duelos en los cuartos de final será el que enfrente al actual campeón de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca, contra uno de los representantes de la MLS en esta instancia, el Orlando City.

Los dirigidos por Antonio Mohamed acabaron la fase de grupos de manera invicta y en primer lugar de la clasificación de los equipos mexicanos; el Toluca arrancó la copa contra el Columbus Crew con un empate que se terminaron llevando en la ronda de penales. Su segundo partido fue contra el Montreal FC, al cual venció por la diferencia mínima y, durante la jornada 3, ganaron su compromiso contra el NYFC con marcador de 2-1 en el Yankee Stadium.

El conjunto del Orlando City clasificó en el último espacio para ingresar a los cuartos de final, a pesar de haber concluido la fase de grupos con siete puntos conseguidos; su debut fue en contra de los Pumas, encuentro que empataron a un gol. Su segundo partido fue en contra del Atlas, del cual salieron victoriosos con marcador de 3-1 y en la jornada 3 vencieron al Necaxa con una goleada 'escandalosa' de cinco goles contra uno.

Se espera que sea un encuentro cerrado, pues ambas escuadras se encuentran dentro de las primeras posiciones: El Orlando City se encuentra en el cuarto lugar de la MLS, con 47 puntos y a solo 5 de distancia del líder de la competencia, Cincinnati FC; por su parte, los Diablos del Toluca se encuentran en la cuarta posición con 10 puntos conseguidos y podrían subir al liderato con una victoria en la próxima jornada de la Liga MX.

Horario del Toluca vs Orlando City en los cuartos de final de la Leagues Cup

Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, Estados Unidos

Fecha: Miércoles, 20 de agosto

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: MLS Season Pass/ Canal 5/ TUDN

Martín Ojeda, la máxima figura para los 'Leones' del Orlando City, elogió el trabajo realizado por el conjunto mexicano y aseguró que es un equipo de gran prestigio dentro del futbol mexicano. "Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, tiene prestigio y una calidad de jugadores increíble, por lo que nuestro margen de error tiene que ser cada vez menor y estamos trabajando para eso".

