El 'Capitán Kirk' se va para la calle, pero los Blue Jays caen ante Rangers

Toronto, Canadá.- El receptor mexicano Alejandro Kirk conectó su noveno cuadrangular de la campaña, pero no pudo evitar que los Toronto Blue Jays cayeran por 10-4 ante los Texas Rangers, que rescataron el último juego de la serie y de paso le cortaron una seguidilla de tres victorias a los canadienses.

Después de que Marcus Semien pusiera al frente a los visitantes en el Rogers Centre con cuadrangular de dos anotaciones en la apertura del segundo episodio, el tijuanense respondió con su bambinazo en el fondo del mismo capítulo.

Semien recorre las bases después de su cañonazo

El mexicano se prendió del primer lanzamiento que vio del abridor Nathan Eovaldi, un slider de 85 millas por hora, y lo depositó detrás de la barda del jardín izquierdo y central, sobre una distancia de 414 pies. Con su producción, el bajacaliforniano llegó a 53 carreras empujadas en la temporada, y dejó su porcentaje de bateo en .292.

Pero Texas volvió a la carga y en la parte alta del siguiente capítulo, se despegaron definitivamente hacia la victoria con un rally de tres anotaciones; la primera remolcada por imparable de Jake Burger y las otras dos con sencillo de Jonah Heim, para el 5-1.

Corey Seager incrementó la ventaja con cuadrangular solitario (18) en el quinto rollo y en la siguiente tanda, Wyatt Langford se llevó por delante a Josh Smith con su jonrón 17 de la campaña para el 8-1.

Guerrero Jr. dispara su jonrón 21

Vladimir Guerrero Jr. descontó una para los Blue Jays con su jonrón 21 en la sexta baja, y luego George Springer lo imitó con otro palo de vuelta entera con uno a bordo para el 8-4, pero los Rangers remacharon su ventaja con otro par de rayitas en la novena entrada, para dejar cifras definitivas de 10-4.

Eovaldi hizo lo suficiente para llevarse el triunfo

Eovaldi (11-3) fue el pitcher de la victoria, con labor de siete entradas completas para cinco imparables, con dos carreras a su cuenta y seis ponches. Shawn Armstrong se apuntó el salvamento (4). José Berríos (9-5) cargó con la derrota en cuatro entradas y un tercio, donde le conectaron diez hits y le hicieron seis carreras.

Fuente: Tribuna del Yaqui