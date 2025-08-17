El Oeste les pertenece: Dodgers resisten y completan la limpia ante los Padres

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Con susto de por medio, pero Los Angeles Dodgers lograron resistir para sacar una apretada victoria por 5-4 ante los Padres el domingo y completar una barrida de tres encuentros en casa ante San Diego, para aumentar su ventaja en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional a dos juegos.

Después de tomar una ventaja de 4-0 en la misma primera entrada, los campeones de la pasada Serie Mundial estuvieron a punto de estropearlo todo.

En ese capítulo inicial, Shohei Ohtani abrió con sencillo, Mookie Betts recibió pasaporte gratis y, tras uno fuera, Freddie Freeman conectó un cañonazo de 422 pies en cuenta de dos strikes sin bola para depositarlo detrás de la barda del jardín central ante Yu Darvish; y un turno más tarde, Andy Pages lo imitó con otro palo de vuelta entera por el izquierdo-central.

Ese parecía un buen colchón para el abridor Tyler Glasnow, pero los Padres reaccionaron y poco a poco emparejaron las acciones; primero con doblete remolcador de Fernando Tatis Jr. en la tercera entrada y después con un jonrón solitario de Ramón Laureano en el quinto capítulo.

Glasnow se fue sin decisión

Glasnow ya no salió para el sexto inning, dejando su lugar en la lomita a Anthony Banda, quien admitió cuadrangular de Ryan O'Hearn para acortar la distancia a 4-3, antes de que San Diego emparejara los cartones en la octava alta, con rodado al cuadro de José Iglesias que permitió anotar desde la antesala a Xander Bogaerts.

Pero en el fondo de ese mismo episodio, entró a lanzar Robert Suárez (4-5) y Mookie Betts lo recibió con palo de vuelta entera por los jardines izquierdo y central, para darle de nueva cuenta la ventaja a los Dodgers. Fue su segundo jonrón en sus últimos nueve juegos.

Darvish tampoco tuvo decisión

Los Dodgers abrieron la serie de tres juegos detrás de los Padres por un juego, pero barrieron a sus rivales, superando a San Diego 14-6. Los equipos se enfrentan nuevamente a partir del viernes en San Diego.

Estadística clave

Los toleteros de los Padres, Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, se combinaron para 10-1 con cinco ponches. Alex Vesia (3-2) ponchó a Machado para el último out.

Fuente: Tribuna del Yaqui