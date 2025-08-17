Kremer lanza una joya, Westburg produce cinco y Orioles le dan de palos a los Astros

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- Jordan Westburg bateó de 5-4 con un cuadrangular incluido y remolcó cuatro carreras, la mejor marca de su carrera, para apoyar una sólida apertura de Dean Kremer, y los Baltimore Orioles apalearon por 12-0 a los Houston Astros el domingo.

A lo largo de siete entradas, Kremer (9-9) sólo permitió tres sencillos y ponchó a siete. Grant Wolfram y Corbin Martin terminaron el juego de seis hits.

Fue la segunda blanqueada que sufrieron los Astros en la serie, después de que Brandon Young se quedara a cuatro outs de un juego perfecto en la victoria de Baltimore por 7-0 el viernes por la noche.

Westburg conectó un cañonazo a la banda contraria entre el jardín derecho y central en contra de Shawn Dubin en el quinto inning para poner el juego 5-0. Agregó sencillos remolcadores en la séptima y octava entrada. Sus cuatro hits igualaron un récord personal. Dubin ha permitido 11 hits y 11 carreras en dos entradas y dos tercios en sus últimas tres apariciones.

Westburg estuvo muy activo con el madero en la serie

Cristian Javier (1-1), quien inició por Houston, salió con una lesión después de permitir una carrera en tres entradas. Los Astros utilizaron a cinco relevistas antes de que el jardinero Chas McCormick lanzara una novena entrada en blanco en su segunda aparición como lanzador esta semana.

Cristian Javier no duró mucho en el duelo

Los Astros estuvieron cerca de recibir más anotaciones, pero Jesús Sánchez le robó a Gunnar Henderson un grand slam con una atrapada contra la barda del jardín derecho y con las bases llenas en el tercer capítulo. Jeremiah Jackson anotó con un elevado de sacrificio para poner el 1-0.

Sánchez le robó otro jonrón en la séptima entrada con dos en base cuando se metió en los asientos para atrapar un elevado de Samuel Basallo, quien estaba haciendo su debut en las Grandes Ligas. Basallo, el mejor prospecto de los Orioles, impulsó dos carreras con un sencillo en el octavo de cinco carreras de Baltimore.

A continuación

Los Orioles salen a carretera para visitar a los Boston Red Sox, con el zurdo Trevor Rogers (5-2, 1.43 ERA) en contra del derecho Dustin May (7-8, 4.67) el lunes por la noche en el primer partido de una serie de dos juegos. También los Astros salen de gira, cuando visiten a los Detroit Tigers el lunes, con Spencer Arrighetti (1-3, 6.38) anunciado para medirse al también diestro Jack Flaherty (6-12, 4.76).

Fuente: Tribuna del Yaqui