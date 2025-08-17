"La chin... de tu vida" Alana Flores 'amenaza' a Gala Montes por su pelea en Supernova Orígenes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El evento Supernova Orígenes será este domingo y contará con un combate especial en el que viene creciendo la tensión conforme se reducen las horas para subir al ring. La streamer regia, Alana Flores, lanzó una 'amenaza' en contra de su rival, Gala Montes, al puro estilo de Saúl 'Canelo' Álvarez.

La tarde del sábado 16 de agosto fue la ceremonia de pesaje previa a los combates para el evento Supernova Orígenes y todo transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de Alana Flores y Gala Montes. La primera en subir a la báscula fue la streamer regia, marcando su peso pactado en 55.6 kilos; cuando llegó el turno de pesarse de Gala Montes, la actriz y cantante, fiel a su estilo retador, agarró una caja de pizza y comenzó a comer un pedazo de la misma, mientras marcaba sus 68.5 kilos.

Ante las acciones de Montes, Alana fue subiendo el tono de sus declaraciones y, visiblemente molesta, lanzó una fuerte amenaza en contra de su rival. "Mucha gente dice eso, que yo aviente la primera piedra, pero yo creo que la primera piedra fue la falta de respeto de no cumplir con lo que estaba prometido. Pero ya estamos aquí, así se dieron las cosas; como quiera la chin... de tu vida te voy a dar", respondió sobre las acusaciones recibidas.

Gala Montes respondió ferozmente que ella no le tenía miedo y aseguró que "Van a estar de peso los de trompa", refiriendo que no se guardará nada arriba del ring. Las amenazas de ambas famosas continuaron llegando conforme se calentaban los ánimos, hasta que por último, Alana sentenció que después del combate, hará público el contrato que ambas firmaron y en el cual, según comentó, la parte de Gala Montes lo había manipulado y omitido datos.

Las amenazas entre ambas peleadoras han crecido conforme pasan las horas y tal parece que lo que comenzó como un combate dentro de un evento amateur se tornó en una pelea con rencillas personales. El evento Supernova Orígenes será esta tarde en el Palacio de los Deportes de la CDMX y contará con seis combates, además de la presentación de varios artistas con éxitos mundiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui