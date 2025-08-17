Lamentable jornada de la Liga MX; violencia inunda los estadios del futbol mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De manera lamentable, la violencia se volvió a hacer notar dentro del deporte profesional en México, pues durante la jornada 5 en el Apertura 2025 de la Liga MX se presentaron varios actos violentos, que terminaron con múltiples heridos y hasta una persona sin vida.

El primer registro que hubo de violencia en torno a la Liga MX fue en la tarde del viernes 15 de agosto; en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, casa del Puebla FC, se tuvo reporte de un ataque armado mientras dentro del inmueble se afinaban los detalles para el encuentro entre 'La Franja' y el Atlético San Luis. El problema altercado comenzó por una disputa en el estacionamiento del estadio, entre dos grupos de vendedores ambulantes, y escaló hasta el grado de dejar una mujer sin vida y un herido; el partido de futbol se desarrolló con normalidad a pesar del encuentro.

El segundo incidente se tuvo en el Estadio Akron, durante el encuentro entre las Chivas del Guadalajara y los Bravos de Juárez; en redes comenzaron a circular videos y fotos en las cuales se observaba una riña entre aficionados dentro del estadio. Con el pasar de las horas se dio a conocer que los protagonistas de tan lamentable pelea fueron los familiares de un jugador del 'Rebaño'. Un hermano de Ángel Zaldívar terminó con una fractura en la nariz, además de que una sobrina del jugador fue agredida; al inicio, el jugador relató que su familia solo fue víctima de los ataques, pero en diversos videos se observó que también agredieron a otros asistentes.

Al terminar el encuentro entre las Águilas del América y los Tigres de la UANL en el Estadio Universitario, ocurrió el tercer altercado de la jornada; aficionados de ambos equipos protagonizaron una riña campal, en la cual no se presentaron lesionados hasta el momento. La FMF emitió un comunicado en el cual revelaban que los causantes de la pelea fueron detenidos y entregados a las autoridades pertinentes.

Aunque menos grave, durante la previa del partido entre Cruz Azul y el Santos Laguna en el estadio Olímpico Universitario, la barra 'Sangre Azul' colgó una serie de mantas en las cuales se mofaban del periodista David Faitelson, pero fueron retiradas de manera rápida. Con fines de semana como este, se evidencia que los protocolos implementados por la Liga MX para erradicar la violencia están quedando a deber y deberán trabajar arduamente para hacer de los estadios un espacio seguro y con ambiente familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui