Los Philadelphia Phillies amarran la serie con victoria sobre los Washington Nationals

Washington, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies vencieron a los Washington Nationals con marcador de 11 carreras contra 9. Tras este resultado de alto carreraje, los Phillies se afianzaron en la primera posición de la División Este de la Liga Nacional, a más de cinco juegos de diferencia en contra de los New York Mets.

Mitchell Parker, abridor de los Nationals, no tuvo su día, pues su descontrol le costó salir en menos de dos entradas del encuentro; la primera anotación del partido cayó sin conectar imparable por los Phillies. Tanto Trea Turner como Bryce Harper negociaron base por bola y Turner terminó anotando con jugada de selección a batazo de Alec Bohm.

En la apertura del segundo inning cayeron más anotaciones para los visitantes: Kyle Schwarber y Bryce Harper conectaron par de sencillos, remolcando el mismo número de carreras, y Alec Bohm rompió el marcador con un cuadrangular de tres carreras, poniendo el encuentro con marcador de 6-0.

La respuesta para los Nationals cayó en el cierre del tercer rollo, pues Robert Hassell III, Luis García Jr y CJ Abrams ligaron imparables para la primera anotación de Washington. Daylen Lile conectó un imparable con la caja llena y Dylan Crews conectó un doblete, enviando cinco carreras al home. En la apertura del cuarto inning, los Phillies retomaron la ventaja con un sencillo de Weston Wilson, poniendo el encuentro 8-6.

Nick Castellanos conectó un cuadrangular solitario en el sexto inning y en la entrada posterior, Bryce Harper trajo dos anotaciones más con un imparable y Harrison Bader impulsó la carrera 11 del encuentro con un elevado de sacrificio. En la última llamada para el empate, los Nationals se acercaron gracias a un cuadrangular de tres carreras conectado por Paul DeJong, pero no les alcanzó para volver a remontar el encuentro.

El ganador del encuentro fue Tanner Banks, después de trabajar por 1.2 entradas, en las cuales paró en seco la ofensiva de los Nationals, al no permitir imparable y ponchar a dos rivales. PJ Poulin cargó con la derrota aunque, curiosamente, solo recibió una carrera de las 11 anotadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui