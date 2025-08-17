Los Yankees completan la barrida ante los Cardinals y acortan distancia en su pelea por playoffs

Comparta este artículo

San Luis, Estados Unidos.- Los New York Yankees vencieron 8-4 a los St. Louis Cardinals y completaron la barrida en la serie de tres encuentros. Los 'Bombarderos del Bronx' están logrando recortar la distancia que había entre ellos y los Boston Red Sox en su pelea por ingresar a playoffs.

Miles Mikolas, abridor de los Cardinals, mantuvo a raya la ofensiva neoyorquina durante las primeras entradas, pues llegaron al cuarto inning sin conectar un imparable; Jazz Chisholm Jr se puso en base con un pasaporte y avanzó hasta tercera con un doble de Paul Goldschmidt. Las primeras carreras cayeron a cuenta de Jasson Domínguez y Ryan McMahon con par de imparables, y José Caballero impulsó una más con un roletazo que se quedó dentro del infield.

La respuesta de los 'Cards' no se hizo esperar, ya que en la siguiente ronda al bat, rompieron el cero; Iván Herrera se puso en circulación con error de Ryan McMahon y Jordan Walker recibió una base por bola. Thomas Saggese fue el artífice de las primeras anotaciones por los locales, con un batazo de dos estaciones. En la quinta entrada, Alec Burleson trajo una más con un sencillo y, una entrada después, Yohel Pozo conectó un cuadrangular solitario, poniendo el marcador 4-3 a favor de los Cardinals.

En la 'fatídica' séptima entrada, los Yankees lograron empatar el juego, gracias a un elevado de sacrificio por Cody Bellinger, y así permaneció el marcador hasta la novena entrada. José Caballero y Giancarlo Stanton se pusieron en circulación gracias al descontrol del cerrador de San Luis y ambos anotaron gracias a un error del tercera base de los locales a batazo de Cody Bellinger. Las dos carreras restantes fueron impulsadas por Jazz Chisholm Jr y Paul Goldschmidt, sentenciando el marcador final.

El ganador del encuentro fue el cerrador Luke Weaver, tras lanzar 1.2 entradas sin permitir imparable, además de recetar un ponche, mientras que JoJo Romero tuvo su quinta derrota del año, pues admitió cuatro carreras, aunque ninguna de ellas limpia. Los New York Yankees se colocaron a medio juego de distancia contra los Boston Red Sox, en la lucha por ingresar a los playoffs en calidad de 'wildcard'.

Fuente: Tribuna del Yaqui