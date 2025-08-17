México conquista más oro y sigue en el top 5 de los Juegos Panamericanos Jr.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una gran jornada fue la que vivió la delegación mexicana este domingo en la actividad de los Juegos Panamericanos Jr. que se realizan en Asunción, Paraguay, al sumar tres medallas de oro.

La cosecha de metales dorados la inició el nadador Paulo Strehlke, quien se proclamó campeón en la prueba de aguas abiertas, lo que significa su tercera medalla dentro de la justa.

Strehlke vino de menos a más para llevarse el oro

Aunque Paulo ya había ganado el bronce en los 800 metros libres y la plata en el relevo 4×200 estilo libre, la consolidación absoluta del nadador llegó en su prueba más fuerte: las aguas abiertas.

El morelense finalizó la competencia de 10 kilómetros con un tiempo de 1:50:01.5 horas, mientras que los brasileños Matheus De Freitas (1:50:05.7) y Leonardo Brandt (1:53:03.3) completaron el podio en la playa San José.

Muestra fuerza

Las alegrías para el contingente tricolor continuaron más tarde, cuando José Antonio Prieto se subió a lo más alto del podio al ganar la prueba de ciclismo de ruta, con un tiempo de 3 horas, 18 minutos y 34 segundos, tras completar los 146.3 kilómetros del recorrido establecido.

Rommel Pacheco presume la medalla de José Prieto

Quienes también hicieron sonar el Himno Nacional fueron David Vásquez y Jesús Agúndez, después de ganar la prueba de trampolín de tres metros y darle a México su segunda medalla dorada en la disciplina de los clavados.

Los clavados siguen dando buenas nuevas

La cosecha de medallas se alargó con la plata que conquistó el equipo femenino de basquetbol 3x3 integrado por Anisa Jeffries, Loriette Maciel, Laura Plascencia y Regina Espinosa, que consiguiera la plata tras ser superadas 18-13 por Canadá.

El basquetbol 3x3 sumó una de plata

En un deporte que le ha rendido bastantes frutos a la delegación azteca en este evento, el taekwondo, ahora tocó el turno a la modalidad de poomsae, donde los seleccionados mexicanos ganaron cinco preseas (cuatro platas y un bronce), en la última jornada de la disciplina.

Las medallas argentas fueron para Obed Martínez Medina en la final de poomsae individual tradicional masculino, donde Brisa Alexandra Alek Hernández sumó otra medalla de segundo lugar y también Paloma García se colgó medalla de plata en la modalidad de combate individual y por equipo, junto a Leonardo Gómez, Carlos Cortés, Víctor Ramírez, Zaira Salgado y Julia Ramírez.

Fuente: Tribuna del Yaqui