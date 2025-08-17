MLB: ¡Se acabó! Los Reds le ponen fin a la racha triunfal de los Brewers

Comparta este artículo

Cincinnati, Estados Unidos.- Todo lo que empieza acaba; y para los Milwaukee Brewers llegó a su fin la histórica racha de victorias que llevaban en la segunda mitad de la campaña de MLB, tras caer este domingo por 3-2 ante los Cincinnati Reds en 10 peleadas entradas.

Austin Hays conectó un sencillo productor con las bases llenas en la décima entrada para los Reds, que le cortaron la racha de 14 victorias a los Brewers, un récord de la franquicia.

Aunque apuradamente, Milwaukee había logrado sacar los dos juegos anteriores en Cincinnati para su racha más larga en una temporada y la más larga en las mayores desde que los Saint Louis Cardinals ganaron 17 seguidos del 11 al 28 de septiembre de 2021.

En ese capítulo, Spencer Steer avanzó al corredor designado TJ Friedl a tercera con un toque de sacrificio. Después de bases por bolas intencionales a Elly De La Cruz y Will Benson que llenaron las bases, Hays conectó un sencillo a la línea de tercera base para el segundo walk-off de su carrera.

Milwaukee, que se sobrepuso a un déficit de siete carreras el viernes y se recuperó para ganar en 14 entradas el sábado, casi regresó para otra victoria este domingo.

William Contreras conectó su jonrón 13 de la temporada, un cañonazo de dos carreras ante el cerrador de los Reds, Emilio Pagán, para poner a Milwaukee adelante 2-1 en la apertura del noveno capítulo. Pero los Reds empataron cuando Benson se embasó en un error de fildeo del campocorto Joey Ortiz y luego anotó con un sencillo de José Treviño.

Cincinnati anotó la primera carrera del juego cuando Hays abrió la séptima con un doble y anotó con un elevado de sacrificio de Treviño a la pared en el jardín central. Los Brewers, que ocupan el primer lugar de la División Central de la Liga Nacional, cayeron a 53-17 en sus últimos 70 juegos.

Abbott se fue sin decisión ante Milwaukee

El juego fue un duelo monticular durante seis entradas entre el zurdo de los Reds, Andrew Abbott, y el también zurdo de los Brewers, José Quintana, permitiendo un combinado de seis hits con 11 ponches. Graham Ashcraft (7-4) obtuvo la victoria para Cincinnati. Grant Anderson (2-4) cargó con la derrota.

Estadística clave

Los Reds son el único equipo que no ha sido barrido en una serie esta temporada. Su serie 40, sin ser barridos, es la más larga en la historia de la franquicia, eclipsando al equipo de 1970 que tuvo 32 series consecutivas. Es la séptima vez que los Reds ganan el último juego de una serie para evitar ser barridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui