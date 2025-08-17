¡Se visten de gloria! México se corona bicampeón de Flag Football en los World Games 2025

Comparta este artículo

Chengdú, China.- La Selección de México logró el bicampeonato de Flag Football en los World Games 2025, tras ganar una electrizante final en contra de la Selección de Estados Unidos. Las atletas aztecas lograron una anotación en los últimos segundos del encuentro para alcanzar la gloria en un torneo que concluyeron de manera invicta.

Tras concluir la fase de grupos, la Selección de México se tuvo que enfrentar al representativo de Japón, en lo que parecía una aduana difícil de librar, pero fue todo lo contrario y las mexicanas vencieron de manera apabullante con marcador de 40-0 a las asiáticas. Para las semifinales, les tocó enfrentarse ante una potencia en la disciplina, Canadá, y aunque al final de la primera mitad las norteamericanas tenían destellos donde dominaban el encuentro, las mexicanas terminaron por sacar el resultado y asegurar su participación en la final del torneo.

Fue un encuentro muy igualado, que fue dominado por la selección estadounidense en la segunda mitad; las seleccionadas mexicanas llegaron a su última serie ofensiva con tan solo tres segundos en el reloj y un marcador de 21-20 a favor de las rivales, cuando Diana Flores lanzó el balón a la zona de anotación, logrando ganar el bicampeonato cuando el reloj quedó en ceros.

La quarterback del equipo comentó al final del encuentro estar muy feliz tras haber logrado el resultado y dio las gracias a todas sus compañeras, staff y afición que les brindó su apoyo a la distancia. "Estoy orgullosa de todas ellas, de mis entrenadores, del staff, de nuestras familias, de toda la gente que nos ha apoyado desde México. Jugamos un gran football aquí y estoy bendecida de ser parte de esto. ¡México, somos oro, piensa en oro, somos oro y viva México siempre!" señaló Diana Flores al finalizar el encuentro.

La quarterback, Diana Flores fue pieza clave para el segundo título consecutivo de las seleccionadas

Con este resultado, la Selección Femenil de Flag Football se posiciona como la potencia número uno en todo el mundo y se convierte en la amplia favorita para lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2028, a celebrar en Los Ángeles, Estados Unidos. Las mexicanas lograron la primera medalla de oro en esta competencia al vencer a Estados Unidos durante los World Games 2022, celebrados en Birmingham, Alabama.

Fuente: Tribuna del Yaqui