Seattle Mariners y New York Mets protagonizarán el Clásico de las Ligas Pequeñas 2025 de la MLB

Williamsport, Estados Unidos.- Una nueva edición del Clásico de Ligas Pequeñas se celebrará hoy; será la novena ocasión que este evento se haga en el marco de la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas. Los equipos de los Seattle Mariners y los New York Mets fueron los elegidos para enfrentarse en el Bowman Field de Williamsport, Estados Unidos.

La primera ocasión que se celebró el Little League MLB Classic fue en el 2017 como parte de la estrategia de Grandes Ligas de ser más atractivas y captar más fanáticos de corta edad. A finales de 2016 se confirmó el primer encuentro de este tipo en las inmediaciones del Volunteer Stadium, campo donde se juega la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. El Bowman Field recibió una fuerte inversión para dejarlo a punto y recibir juegos de la MLB.

El primer encuentro tuvo como protagonistas a los Pittsburgh Pirates contra los St. Louis Cardinals durante el tercer fin de semana de agosto del 2017. Desde esa edición, se ha celebrado el encuentro de manera constante; solo en el 2020 no se organizó por la pandemia que atravesaba el mundo. Año tras año, este evento nos deja imágenes que le dan la vuelta al mundo deportivo, pues jugadores de talla mundial conviven en las gradas con los familiares y jugadores que se encuentran disputando el torneo.

Para este año, será la primera ocasión que se tenga un juego interligas durante el Clásico de Ligas Pequeñas, ya que en las ediciones anteriores se habían dividido cuatro encuentros entre equipos de la Liga Nacional y los cuatro encuentros restantes fueron de la Liga Americana. También, el encuentro coincide con el 'Player's Weekend' de MLB, por lo que los jugadores usan accesorios coloridos que hacen aún más vistoso el encuentro.

Detalles del Clásico de Ligas Pequeñas 2025 de la MLB:

Estadio: Bowman Field, Williamsport, Estados Unidos

Fecha: Domingo, 17 de agosto

Horario: 17:10 horas (horario CDMX)

Cómo ver: ESPN/Disney Plus

Durante el encuentro que precede el Clásico de Ligas Pequeñas entre México y Panamá, se ha podido observar a las estrellas de ambos equipos recorrer el Volunteer Stadium, como Julio Franco y Randy Arozarena, los cuales jugaron y firmaron los souvenirs de los asistentes a dicho encuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui