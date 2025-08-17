¡Sigue el sueño! Con walk-off México elimina a Panamá en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

Comparta este artículo

Wiliiamsport, Estados Unidos.- El representativo de México dentro de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas sigue avanzando rondas dentro del bracket internacional. La liga Swing Perfecto de Chihuahua dejó tendido en el terreno al equipo de Panamá, tras un apretado duelo de lanzadores donde lució por segundo día consecutivo el joven Gregorio 'Goyo' Madrid.

La ofensiva de ambas escuadras fue dominada con el duelo monticular; por parte de los canaleros, pudieron conectar solo tres imparables a los lanzamientos de 'Goyo' Madrid, el cual, tras la jornada de ayer en la cual conectó dos cuadrangulares y siete carreras impulsadas, hoy lució desde la loma de lanzamientos, trabajando la ruta completa de seis episodios con nueve ponches y no recibió carreras limpias. A pesar de la derrota, los lanzadores panameños también tuvieron un gran desempeño, pues solo recibieron cinco imparables y dos carreras, una de ellas sucia.

Gregorio Madrid comenzó la primera entrada de gran manera, haciendo abanicar a los tres rivales que tomaron su turno al bat; en el cierre de la misma, cayó la primera anotación para los de Chihuahua. Ian Cano se puso en primera gracias a un error y 'Goyo' Madrid conectó su primer imparable del encuentro; tras dos outs retirados y la casa llena, Xavier Nolasco conectó un imparable al jardín izquierdo, mandando a la registradora la primera rayita del juego.

El encuentro permaneció sin anotaciones, aunque México llegó a tener caja llena, pero no lograron concretar el ataque. Cuando se llegó a la apertura de la sexta entrada, Madrid lucía intratable desde la loma y, con dos outs retirados, llegaron un par de errores por parte del infield del equipo, que costaron la anotación de Panamá y que el encuentro se empatara. Pese a la carrera recibida, Gregorio Madrid logró retirar la sexta entrada justo en el límite de lanzamientos.

Con un out fuera, Iker Castañeda conectó un doblete con batazo atrasado al jardín derecho, seguido de Luis Sánchez, que llegó a la primera almohadilla gracias al cuarto error de la tarde para el conjunto panameño y, como en la primera entrada, Xavier Nolasco impulsó la carrera con un hit al jardín izquierdo, completando el walk-off y eliminando a la escuadra de Panamá.

La liga Swing Perfecto de Chihuahua descansará el día de mañana, para volver al diamante del Volunteer Stadium en la siguiente ronda de eliminación directa en la Zona Internacional. El conjunto mexicano se enfrentará al perdedor del encuentro del día de mañana entre Japón y el Caribe.

Fuente: Tribuna del Yaqui