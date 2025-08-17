VIDEO: El impresionante y brutal KO que recibió una estrella de MMA durante su debut en UFC

Comparta este artículo

Chicago, Illinois.- Un complicado debut fue el que vivió la exestrella de Bellator MMA y exluchador olímpico, Aaron Pico, durante su participación en UFC 319. El combate tuvo un final espectacular gracias a un brutal nocaut cortesía de Lerone Murphy, quien se marchó invicto del United Center de Chicago y con su victoria número de 16 en su carrera profesional. El evento tuvo como plato fuerte el enfrentamiento entre Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev, este último le arrebató el cinturón de peso medio al sudafricano.

El primer asalto comenzó una incesante presión por parte de Pico, quien logró imponer condiciones y controló varios minutos al inglés. Con certeros puñetazos, el debutante consiguió lastimar a su rival y lo llevó a ras de lona, haciendo gala de sus habilidades en lucha. Ya en la pelea de pie, el estadounidense consiguió ejecutar otro takedown, todo esto en un lapso de dos minutos y medio. En ese momento el accionar del exBellator era sumamente eficiente.

Un rodillazo de Murphy cayó sobre el mentón del americano, pero el ataque no fue lo suficientemente duro para acabar con el nuevo peleador de la UFC. No fue hasta casi el final del primer asalto cuando el británico consiguió conectar un spinning backfist sobre el mentón de Aaron Pico y así llevarse el triunfo por la vía de la finalización. Joe Rogan confirmó que Lerone Murphy se llevó el bono de 50 mil dólares por el mejor KO del evento.

En la entrevista post pelea realizada en el octágono, el inglés le pidió a Dana White que su compañero de sparring fuera el siguiente en pelear en el Contender Series. Asimismo pidió una oportunidad para ser el próximo retador al título de peso pluma que actualmente posee Alexander Volkanovski, para luego abandonar el encordado dejando uno de los finales más impresionantes en lo que va del presente año 2025.

Además de este combate, UFC 319 nos dejó grandes momentos como la consagración de Chimaev en la categoría de las 185 libras, así como la tremenda finalización del brasileño Carlos Prates a Geoff Neal y el espectáculo de striking de Michael 'Venom' Page ante Jared Cannonier. La cartelera también tuvo presencia mexicana en la figura de Loopy Godinez, quien venció a la brasileña Jéssica Andrade en la división de peso paja.

Fuente: Tribuna del Yaqui