Alcaraz se corona en el Masters de Cincinnati, tras abandono de Sinner

Cincinnati, Estados Unidos.- La final en el Masters 1000 de Cincinnati terminó de la manera menos esperada, con el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, optando por retirarse y sirviéndole en bandeja de plata el título a Carlos Alcaraz.

El español, que ocupa el puesto número 2, conquistó el título del Abierto de Cincinnati en poco más de 20 minutos el lunes después de que Sinner se retirara debido a una enfermedad durante el primer set.

En el que fue su cuarto enfrentamiento del año en una final y el primero desde Wimbledon, Sinner se quedó atrás 5-0 en el primer set con nueve errores no forzados. Fue visto con una bolsa de hielo en la cabeza durante un descanso y se retiró después de jugar solo 22 minutos.

Alcaraz consuela a Sinner después de su retiro

Sinner, quien festejó su cumpleaños 24 el sábado, se encontraba en una racha ganadora de 12 partidos y había ganado 26 partidos consecutivos en canchas duras. Trataba de convertirse en el primer tenista en ganar títulos consecutivos del Abierto de Cincinnati en la rama masculina desde el suizo Roger Federer en 2014 y 2015.

En su reciente duelo en Wimbledon, Sinner ganó en cuatro sets, mientras que el español ganó un thriller de cinco sets en el Abierto de Francia y en sets corridos en el Masters de Roma en mayo. Alcaraz ahora tiene una ventaja de 9-5 en sus enfrentamientos con el italiano.

El jugador de 22 años ha ganado seis títulos esta temporada, liderando el ATP Tour en esta estadística, e incluyendo cuatro Grandes. Ha conquistado tres Masters 1000 en 2025 (en Montecarlo, Roma y Cincinnati), además de un Grand Slam en Roland Garros.

Esta fue apenas la tercera vez que los dos mejores jugadores masculinos se enfrentaron en la final del Abierto de Cincinnati; la última fue cuando el número 2, Novak Djokovic, y el número 1, Alcaraz, se midieron en 2022, y la uno, Federer y Djokovic (2) en 2012.

El Abierto de Cincinnati es considerado un torneo para la puesta a punto de cara al Abierto de Estados Unidos, que comienza el domingo en Nueva York. Los últimos dos años, los campeones masculinos y femeninos del Abierto de Cincinnati ganaron el último torneo de Grand Slam del año.

Fuente: Tribuna del Yaqui