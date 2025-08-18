Alumna de Cecyte Ciudad Obregón competirá en torneo internacional de box en España

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Gabriela Hernández Araujo es una joven de 16 años originaria de la etnia yaqui del pueblo Tajimaroa, aunque desde hace tiempo cursa sus estudios en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte Sonora), plantel Esperanza. En sus descansos, la adolescente disfruta de hacer deporte, actividad que la ha llevado a obtener grandes logros.

En fechas recientes se sumó a la lista de quienes lograron clasificar para competir en el Torneo Internacional BOXAM, que se llevará a cabo del 6 al 12 de octubre en España. De acuerdo con información de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), también obtuvo el título de subcampeona nacional en el Festival Olímpico 2025, celebrado en Morelos, y subcampeona continental en la Copa América 2025 en Colombia.

La adolescente recibió una innumerable cantidad de felicitaciones; entre las más destacadas está la directora general de Cecyte Sonora, Blanca Aurelia Valenzuela, así como la propia institución a la que pertenece, quienes incluso compartieron un mensaje en sus redes sociales: "¡Qué orgullo! Felicidades a nuestra alumna Gabriela Geraldine Hernández Araujo. ¡Le deseamos el mayor de los éxitos!".

De hecho, la mujer originaria de Ures, Sonora, enfatizó la importancia de que el Gobierno del Estado de Sonora incentive por igual la educación y el deporte, ya que, en su consideración, son una excelente alternativa para prevenir las adicciones. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, no ha emitido ninguna opinión sobre el tema.

En la cuenta oficial del primo de la campeona, Luis Araujo, se compartió una entrevista realizada a Gabriela, en la que reveló cuáles son sus metas a futuro: "Muchas gracias, esperemos traer más buenos resultados", afirmó la estudiante de educación media superior. Además, comentó que quiere competir a nivel amateur y profesional: "Llegar a ser campeona mundial a nivel amateur y también a nivel profesional", especificó.

Fuente: Tribuna