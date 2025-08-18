Cambian fecha del Clásico Nacional; será a la misma hora que la pelea de Canelo vs Crawford

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el marco de la celebración de las fiestas patrias en México, se tendrán dos eventos deportivos que atraerán la atención de todos los aficionados del país. La Liga MX anunció el cambio de fecha para el partido entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América, con lo cual tendrá que compartir horarios con la pelea estelar del pugilista Saúl 'Canelo' Álvarez.

El Clásico Nacional es uno de los encuentros más esperados en los torneos del futbol mexicano, pues enfrenta a los dos equipos que en su momento se consideraban como los 'más grandes'. El clásico para el Apertura 2025 se programó en el fin de semana más cercano a las fiestas patrias, para que se mezclara entre los festejos a lo largo del país; la fecha elegida había sido el viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas (horario CDMX).

En la tarde de hoy, 18 de agosto, se actualizó la programación de partidos para la jornada 8 del torneo en curso de la Liga MX. ¿La sorpresa? El encuentro entre el 'Rebaño Sagrado' y el conjunto 'Azulcrema' tuvo un cambio de fecha; ahora se encuentra programado para el día sábado 13 de septiembre, a las 21:15 horas (horario CDMX). Aún no hay algún comunicado por parte de los clubes o la liga, exponiendo las razones de por qué el ajuste en las fechas y horarios de la jornada, pero podría obedecer a obligaciones comerciales.

Para el mismo día y en la misma hora, se tiene programada la pelea que pondrá en juego todos los cinturones en la categoría supermediano de las organizaciones más influyentes del boxeo internacional; el tapatío, Saúl 'Canelo' Álvarez, expondrá todos sus títulos ante el norteamericano Terrence Crawford. Esto representará una desventaja en la audiencia en ambos eventos, pues los espectadores tendrán que elegir entre uno de ellos.

Canelo, amplio favorito

El gran campeón mexicano, Julio César Chávez, afirmó que la pelea no representa un riesgo para el pugilista jalisciense, pues a pesar de la calidad de su rival, llegará muy mermado por tener que subir dos categorías para aspirar a los cinturones. "Yo no veo por dónde le pueda ganar Crawford. Va a llegar el momento en el que tengan que fajarse y creo que la fortaleza y pegada de Canelo va a ganar. Un triunfo nada más, si fuera de su peso, pues está bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui