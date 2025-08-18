Cruz Azul vs Toluca EN VIVO: ¿Dónde ver el mejor partido de la jornada 6 de la Liga MX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En uno de los duelos más atractivos de la jornada 6 del Apertura 2025, Cruz Azul recibirá a Deportivo Toluca, actual campeón del futbol mexicano, en un compromiso que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Este choque promete emociones de principio a fin, ya que ambos equipos ofrecen un estilo ofensivo, por lo que muchos pronostican un encuentro de ida y vuelta y que probablemente nos deje un marcador abultado.

Para esta fecha, 'La Máquina' y el conjunto choricero se disputan la parte alta de la tabla general, es por ello que las expectativas son sumamente altas para este cotejo. Los dirigidos por Nicolás Larcamón se presentarán ante su próximo oponente en calidad de invictos y con un reciente triunfo frente a Santos Laguna, gracias a los goles de Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero y Gabriel 'El Toro' Fernández, quien tuvo un gran regreso con el equipo celeste.

Actualmente, los capitalinos marchan en el tercer lugar de la clasificación con 12 puntos, producto de tres victorias y dos empates, con 12 goles a favor y 7 en contra. Además, la escuadra cementera tiene en Ángel Sepúlveda al líder de goleo momentáneo de la Liga MX con cinco anotaciones. A pesar del buen paso de Cruz Azul, algunos aficionados aún no están conformes con el accionar del club bajo las órdenes del argentino Larcamón.

Por su parte, los pupilos de Antonio 'El Turco' Mohamed mantienen un paso irregular en comparación con el torneo pasado, en el que se coronaron. En su último partido liguero, 'El Chorizo Power' empató 1-1 con Pumas UNAM, a pesar de ir perdiendo desde el minuto 12. Con un tanto de Jesús Ángulo, el cuadro mexiquense igualó el compromiso para llegar a 10 unidades, ocupando momentáneamente el quinto puesto de la competencia.

Posibles alineaciones

Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz, Franco Romero, Jesús Ángulo, Alexis Vega, Helinho y Paulinho.

Cruz Azul: Kevin Mier, Ignacio Rivero, Jaziel Mendoza, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Rodolfo Rotondi, Carlos Rodríguez, Érik Lira, Mateusz Bogusz, José Paradela y Ángel Sepúlveda.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 6 entre Cruz Azul y Toluca?

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Hora: 21:05 (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver: TUDN y ViX

Fuente: Tribuna del Yaqui