Cuartos de final de la Leagues Cup; Dónde ver el Puebla vs Seattle Sounders EN VIVO

Comparta este artículo

Seattle, Estados Unidos.- La Leagues Cup reanudará las actividades con el inicio de la fase de eliminación directa a mediados de semana. Los cuartos de final enfrentarán a los cuatro mejor posicionados dentro de cada liga; la 'Franja' del Puebla tendrá su partido más complicado hasta ahora, pues se enfrentará al Seattle Sounders, el cual se clasificó en primer lugar dentro de los equipos de la MLS.

Los 'Camoteros' consiguieron su boleto en la última jornada de la fase de grupos; arrancaron el torneo propinando una goleada ante el New York FC con un gol al minuto 2 que logró desestabilizar a la defensa del conjunto neoyorquino. Su segundo compromiso fue contra el campeón del 2024 de la copa, Columbus Crew; ese partido lo perdieron con marcador de tres goles contra uno y en la tercera jornada, vencieron al Montreal FC, colándose entre los clasificados de última hora.

El Seattle Sounders tuvo un paso perfecto durante la fase de grupos, pues ganó los tres juegos que disputó, además de propinarle una de las goleadas más escandalosas en la historia de un club mexicano; su jornada 1 fue en contra del Cruz Azul, al cual golearon con marcador de siete goles contra cero. En la jornada dos, vencieron al Santos Laguna, los cuales no aprovecharon la ventaja numérica en el campo y perdieron por la mínima. Ya con el pase asegurado, se enfrentaron a los Xolos de Tijuana, a los cuales vencieron con marcador de 2-1.

Puebla vs Seattle Sounders en los cuartos de final de la Leagues Cup

Estadio: Lumen Field, Seattle, Estados Unidos

Fecha: Miércoles, 20 de agosto

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: MLS Season Pass

Tras su pésimo paso en la Liga MX, el club poblano estrenará director técnico en su compromiso de la Leagues Cup; después de la derrota contra el Atlético San Luis, la directiva del Puebla anunció que Pablo Guede dejaba el club y Martín Bravo, entrenador de las categorías inferiores, se quedaría al frente del club. La 'Franja' marcha en la posición 17 en el Apertura 2025, acumulando cuatro derrotas y solo una victoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui