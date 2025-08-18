Dante Siboldi entrenador del Mazatlán habló sobre el fichaje de Memo Ochoa con los 'Cañoneros'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de días, comenzó a circular un rumor, el cual señalaba que el Mazatlán se encontraba en negociaciones avanzadas para concretar el fichaje del histórico guardameta mexicano, Memo Ochoa. En conferencia de prensa posterior a los encuentros de la jornada 5 en el Apertura 2025, Robert Dante Siboldi, entrenador de los 'Cañoneros', habló sobre la filtración de las negociaciones del club con el guardameta.

Primero comenzó a circular una nota, proveniente de El Periódico de Aragón, en la cual aseguraban que los agentes del cancerbero mexicano se pusieron en contacto con los directivos del club Real Zaragoza, el cual acababa de perder a su portero titular, Andrés Fernández. El medio indicó que la directiva declinó el ofrecimiento de los agentes, pues preferían darle paso a un atleta joven que contratar a 'Paco Memo'.

Se pensaba que la idea de ver a Ochoa Magaña de nuevo en las canchas mexicanas había quedado descartada, hasta que la cadena televisiva TUDN reveló que un club de la Liga MX puso una propuesta para repatriar al arquero. El Mazatlán FC se posicionó como el equipo que pretendía contratar al veterano arquero, en la búsqueda de contratar atletas con renombre y formar un legado dentro del deporte nacional.

Tras el encuentro entre los 'Cañoneros' y los Rayados de Monterrey en la casa de los regios, se le preguntó a Robert Dante Siboldi, director técnico, sobre los avances en las negociaciones del próximo fichaje del club. El entrenador uruguayo admitió desconocer sobre el fichaje y, según sus palabras, sería una adquisición innecesaria para el equipo, pues relató que, de momento, es una posición que tienen bien cubierta.

No, no sé nada, son rumores. Es una gran figura del futbol mexicano, pero nosotros estamos tranquilos con los tres porteros que tenemos, inclusive hasta con el cuarto que tiene un gran futuro. No hay nada cierto, es un rumor".

Guillermo Ochoa disputó su último partido en la Liga MX durante el Apertura 2022, con las Águilas del América. En sus distintas etapas con el club 'Azulcrema', acumuló 424 partidos y más de 38 mil minutos en cancha, con 525 goles recibidos; con los de Coapa, acumula un título de la Liga MX, uno más del Campeón de Campeones México y uno del Campeón de Campeones de la Concacaf.

Fuente: Tribuna del Yaqui