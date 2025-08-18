De la mano de WWE, Triplemanía rompe todos los récords en la historia de Triple A

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La fecha del pasado sábado 16 de agosto, quedará marcada en la historia de la lucha libre mexicana, ya que fue el día en el que se llevó a cabo Triplemanía XXXIII, y se convirtió en uno de los eventos más vistos en toda la historia del país.

Este evento igualmente marcó época, al ser la primera vez que la Triple A, monta este show junto con WWE, gigante marca estadounidense que compró los servicios de la tres veces estelar a principios de año.

Fue este lunes 18 de agosto, cuando la WWE informó que Triplemanía 33 se convirtió en el evento más reproducido de todas las ediciones anteriores. En las primeras 24 horas, se registraron audiencias de más de 4.3 millones de espectadores, mientras que en vivo, se llegó a una presencia máxima de 614 mil personas.

A eso se tiene que agregar que también logró récord de asistencia, ya que la Arena Ciudad de México lució un lleno espectacular, de 19 mil 691 aficionados presentes. Aunque anteriormente, la tres veces estelar ya había tenido eventos en conjunto con empresas como AEW, TNA, entre otras, la cercanía con WWE generó que se llevaran a otros niveles las carteleras.

El evento récord del pasado sábado en la Arena de la Ciudad de México, estuvo estelarizada por El Hijo del Vikingo que derrotó a Dragon Lee, Dominik Mysterio y El Grande Americano para así retener el Campeonato Mega de AAA. En esa misma contienda, sorprendió a todos la presencia de A.J. Styles, que golpeó al hijo del Rey Mysterio.

Por otra parte, no solo en México, también en Estados Unidos, el magno evento de AAA se convirtió en la tendencia número 1, y se registraron más de 208 millones de visitas en las plataformas oficiales de la empresa mexicana y WWE, algo nunca antes visto.

Además de los grandes números que arrojó la fusión de las dos empresas, también ha significado una gran ayuda para los luchadores aztecas, pues hay que recordar también que, estrellas como Mr. Iguana y Psycho Clown, ya hicieron su debut en el roster de la marca que ahora comanda Triple H.

A su vez, se dio a conocer este mismo lunes, que Undertaker, Triple H y Undertaker se encargaron del montar el show de AAA el pesado sábado, donde además del evento estelar, también Flammer retuvo el campeonato Reina de Reinas al derrotar a Faby Apache y la Salón de la Fama, Natalya.

Fuente: Tribuna del Yaqui