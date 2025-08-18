El superlíder se juega la vida; Dónde ver Pachuca vs LA Galaxy EN VIVO de Leagues Cup

Comparta este artículo

Carson, Estados Unidos.- Tras una intensa fase de grupos, la Leagues Cup reanuda las acciones en las canchas estadounidenses; el Dignity Health Sports Park recibirá el encuentro de cuartos de final entre el LA Galaxy y los 'Tuzos' del Pachuca, los cuales intentarán clasificarse por primera ocasión a las semifinales de la copa.

El club hidalguense clasificó en segundo puesto en la tabla de la Liga MX al no perder ningún encuentro: en su debut en la actual edición, vencieron tres goles a dos al San Diego FC, con un doblete de Alexéi Domínguez. Su segundo partido fue contra Los Ángeles FC, en donde resultaron empatados, y su segunda victoria en la fase de grupos llegó en la última jornada, al doblegar al Dynamo FC por la mínima.

Con la misma cantidad de puntos, al LA Galaxy le alcanzó para establecerse en la tercera posición dentro de los conjuntos de la MLS; el conjunto californiano comenzó anotando cinco goles en contra de Xolos de Tijuana, encuentro que terminó con marcador de 5-2. Cruz Azul fue su segundo rival, el cual venía herido por la goleada que sufrió ante Seattle, por lo que se disputaron la victoria y terminaron empatados a un tanto por lado; para la tercera jornada regresaron a las goleadas, pues le clavaron cuatro anotaciones al Santos Laguna.

Los Angeles Galaxy busca avanzar y tener un buen resultado en el torneo, pues su desempeño en la MLS ha sido algo para el olvido, ya que se encuentran en último lugar de la Conferencia Oeste, al acumular tan solo tres victorias y 16 derrotas, además de siete empates.

Pachuca vs Los Angeles Galaxy en los cuartos de final de la Leagues Cup

Estadio: Dignity Health Sports, Carson, Estados Unidos

Fecha: Miércoles, 20 de agosto

Horario: 21:45 horas (horario CDMX)

Dónde ver: MLS Season Pass

Contra todo pronóstico, el Pachuca marcha como superlíder en la tabla de posiciones de la Liga MX, al acumular cuatro victorias consecutivas; tiene 12 puntos, lo que lo coloca empatado en esa índole con los Rayados de Monterrey, pero deja mejor colocado a los 'Tuzos' por la diferencia de goles.

