Estos son los extranjeros confirmados por los Yaquis de Obregón para la temporada 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- La temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico está a menos de dos meses de iniciar y todos los equipos que la conforman han anunciado cuáles serán los extranjeros que los ayudarán en su camino por la gloria. Los Yaquis de Obregón ya ratificó a sus dos piezas no nacidas en México de cara a la nueva campaña de la 'Mex-Pac'.

Mediante un comunicado en las redes sociales del equipo, se anunció que los dos peloteros confirmados hasta el momento son los lanzadores cubanos Vladimir Gutiérrez y Odrisamer Despaigne; ambos tuvieron una destacada actuación en los Playoffs 2025 con la 'Tribu' y, además, fueron elegidos para reforzar a otras escuadras de cara a las Semifinales 2025 de la LAMP.

Odrisamer Despaigne ya podría considerarse de casa, pues el nacido en La Habana, Cuba, tendrá su tercera campaña defendiendo los colores de Yaquis. En las dos temporadas anteriores, acumula más de 170 innings lanzados, dejando récord de 10 ganados en contra de siete derrotas en temporada regular; de igual manera, fue nombrado como 'El Lanzador de la Semana' en la liga, pues lanzó un juego completo y tuvo varias apariciones de más de 7 entradas trabajadas.

Para Vladimir Gutiérrez será la primera temporada regular en la cual tenga actuación, pues solo pudo lanzar en la serie de playoffs en contra de Naranjeros de Hermosillo, pero el nivel demostrado en las dos apariciones como abridor le bastó para ganarse una plaza de extranjero para la temporada que arrancará el próximo 13 de octubre.

¿Qué otros nombres suenan para la 'Tribu'?

El próximo extranjero confirmado para los Yaquis de Obregón podría ser una de las piezas claves en las últimas campañas para el equipo tricampeón, el panameño Allen Córdoba; el jardinero ha participado por tres temporadas con el equipo de Obregón, en las cuales acumula casi 800 turnos al bat, 195 imparables y más de 100 carreras anotadas.

Allen Córdoba podría estar de regreso con Yaquis para la temporada 2025-2026

Otro de los extranjeros que podría regresar es el estadounidense Carl Edwards Jr., pues Rene Arturo Rodríguez, presidente del club, confesó durante el Draft LAMP 2025 al medio Dugout TV, que la intención de la organización era traerlo de regreso al beisbol invernal mexicano.

