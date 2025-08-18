Houston Astros resienten ausencia de Isaac Paredes; entran en un bache en las Mayores

Comparta este artículo

Houston, Estados Unidos.- Fue el 19 de julio del presente año, cuando Isaac Paredes tuvo que abandonar el encuentro de Houston Astros contra Seattle Mariners por una distensión grave en el tendón de la corva derecho, que aparentemente lo mantendrá fuera todo lo que resta de la campaña.

Aunque para cubrir la baja, el conjunto de Texas adquirió los servicios de Carlos Correa y el también sonorense Ramón Urías, lo cierto es que el club de las Grandes Ligas, resintió de manera significativa la ausencia del tercera base de Hermosillo.

Números a la baja

Después de la fecha de la lesión, Houston Astros cayó en una marca de 13 victorias y 14 derrotas, sacando apenas 1.5 juegos de ventaja a Seattle, en el Oeste de la Liga Americana en la segunda vuelta de las Grandes Ligas.

Con Isaac Paredes en el campo, la franquicia contaba con un récord de 56-42, con .258 de porcentaje de bateo, Houston también resintió el poderío ofensivo del mexicano, ya que bajaron sus números a .246.

Respondía

Una vez que inició la temporada 2025 de las Grandes Ligas, el hermosillense se adueñó por completo de la 'esquina caliente'. Antes de su lesión, Isaac Paredes encabezaba al equipo en cuadrangulares con 19, y carreras producidas con 50. Mientras que en el OPS, igualmente era el número uno del conjunto de la Liga Americana con .829. Con un mes de ausencia, el mexicano se mantiene entre los mejores en dicha área.

Con las cifras, el de la 'H' fue considerado para formar parte del Juego de las Estrellas 2025, pero horas antes del espectáculo, el azteca decidió no atender el llamado, debido a que necesitaba tomar un descanso y fue en la activación de la segunda vuelta, cuando Paredes tuvo que abandonar a su club por una lesión.

El jugador de los Naranjeros de Hermosillo, en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Isaac Paredes, rehabilitará su lesión del tendón de la corva derecho, en lugar de someterse a cirugía, con la esperanza de regresar antes de que termine la temporada, según lo informó la propia directiva del equipo texano.

Fuente: Tribuna del Yaqui