¿Jonathan Aranda regresa a 'La Tribu'? El ligamayorista ya viste la nueva jersey de Yaquis

Ciudad Obregón, Sonora.- El mexicano Jonathan Aranda compartió unas imágenes en sus redes sociales que vuelven a encender los rumores para un potencial regreso a Yaquis de Obregón para la próxima campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Aranda se encuentra en proceso de rehabilitación tras lesionarse en un encuentro con los Tampa Bay Rays, su club en MLB.

Aranda resultó lesionado en un encuentro contra los New York Yankees; el tijuanense se estaba desempeñando como primera base y, al recibir un tiro desviado de Junior Caminero, en su intento por completar la jugada, interfirió en la línea del corredor, por lo que colisionó con Giancarlo Stanton. El mexicano tuvo que abandonar el encuentro de inmediato y los resultados de las pruebas médicas arrojaron un resultado desalentador.

Jonathan fue diagnosticado con una fractura en su mano izquierda, por lo cual se descarta su regreso a los diamantes para la campaña actual de Grandes Ligas; al momento de su lesión, se encontraba en el tercer lugar en promedio de bateo en la Liga Americana, además de ser el bateador más peligroso en el line-up de Tampa Bay. A principios de junio, el tijuanense aseguró que estaba en sus planes regresar a Yaquis de Obregón para la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Tras la desafortunada lesión, se pusieron en riesgo los planes del ligamayorista y, de inicio, quedó descartada la idea de que pudiera tener acción en la liga invernal mexicana. La mañana de hoy, mediante las redes sociales del equipo y del propio jugador, se publicaron una serie de fotografías, en las cuales se le ve al ligamayorista portando una de las jerseys que usará 'La Tribu' para la próxima campaña de la Mex-Pac con su nombre y número.

Si bien las imágenes pueden ser solo una campaña de publicidad, la oportunidad de que Jonathan Aranda vista los colores de Yaquis de Obregón en este invierno sigue vigente y todo dependerá del tiempo de recuperación que tenga. La Liga Mexicana del Pacífico será una gran vía para que los jugadores de MLB sigan activos durante la temporada invernal, de cara a su preparación para el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

Fuente: Tribuna del Yaqui