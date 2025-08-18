México continúa con su cosecha dorada en los Panamericanos de Asunción 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Encabezados por las medallas de oro de Ximena Serrano y Kenny Zamudio, la delegación mexicana continúa dentro del Top 5 del medallero de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay.

En lo que fue la jornada del lunes, donde iniciaron las actividades del atletismo, México demostró su poderío al sumar varias preseas que le permitieron rebasar la marca de los 70 metales en esta competencia.

La cosecha la inició Serrano, quien se colgó la presea dorada en la prueba de 20 kilómetros marcha femenil con un tiempo de 1:31:40.01, estableciendo un nuevo récord en la justa continental y asegurando su plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Valeria y Ximena pusieron en alto el nombre de México

Ximena, de 21 años, es considerada una de las cartas fuertes de esta disciplina rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pues en el Mundial de Atletismo Sub 20 de Cali, Colombia, en 2022, también conquistó la medalla de oro en 10 mil metros.

En esta misma prueba, Valeria Flores se llevó la plata al registrar 1:33:21.37, consolidando a México como una potencia histórica en la marcha.

La otra presea dorada llegó en los clavados, donde el jalisciense Kenny Zamudio se consagró campeón al subir a lo más alto del podio en la exigente prueba de plataforma 10 metros individual, con lo que, además, aseguró su lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Zamudio encabezó el podio en la plataforma de 10 metros

Después de una reñida competencia, el atleta mexicano culminó con 467.75 puntos, dejando atrás al canadiense Benjamin Tessier (463.40) y al cubano Carlos Ramos (454.45), quienes se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

Las hermanas Cueva volvieron a ganar medallas

En esta misma jornada, destacó de nueva cuenta la dupla de las hermanas Mía y Lía Cueva, quienes a dos días de ganar la medalla de oro en el trampolín 3 metros sincronizado, ahora hicieron el 2-3 de forma individual en el trampolín un metro, al finalizar detrás de la estadounidense, Sophia Verzyl.

A ritmo de 2-3

La cosecha de medallas continuó durante el día con las carreras fondo, cuando Mariel Salazar y Luz Rocha hicieron el 2-3 en los 10 mil metros femenil; la primera se quedó con la plata con un tiempo de 36:04.08 y la segunda aseguró el bronce con 36:20.93. La canadiense Jadyn Keeler se llevó el oro con marca de 34:16.61 minutos para romper la cota de la lid de 34:43.80.

Otro segundo y tercer lugar para la delegación azteca llegó en los 5 mil metros masculinos, donde Iker e Ian Sánchez también ganaron plata y bronce, respectivamente, con un tiempo de 14:13.14 y 14:14.42 minutos. Acompañaron en el podio al colombiano Pedro Marín, quien resultó el ganador con 14:11.50 minutos para batir el récord de la cita.

Fuente: Tribuna del Yaqui