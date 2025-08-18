MLB: Tigers se aprovechan del mal paso de los Astros y les dan una paliza

Comparta este artículo

Detroit, Estados Unidos.- El veterano Jack Flaherty espació tres imparables a lo largo de siete entradas en blanco en las que ponchó a nueve bateadores y los Detroit Tigers se aprovecharon del mal momento que viven los Houston Astros para apalearlos el lunes por 10-0.

Los Tigers, que venían de una gira en la que tuvieron marca de 5-2, se apoyaron también en sendos cuadrangulares de Wenceel Pérez, Riley Greene, Trey Sweeney y Colt Keith para imponerse.

Riley Greene festeja después de batear de jonrón

Flaherty (7-12) permitió tres hits y una base por bolas para ganar por segunda vez en las últimas 12 aperturas. El excerrador Alex Lange, quien se sometió a una cirugía la temporada pasada, lanzó la novena, su primera aparición en la MLB desde el 22 de mayo de 2024.

Spencer Arrighetti (1-4) permitió cinco carreras con siete hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas para quedarse con la derrota. El jardinero Chas McCormick lanzó un octavo sin anotaciones para Houston.

En la primera entrada, Houston llenó las bases con dos hits y una base por bolas, pero Victor Caratini falló con línea al jardín central para terminar la entrada. De ahí en adelante, Flaherty solo permitió dos corredores más: un bateador golpeado y un sencillo.

Los Tigers tomaron una ventaja de 1-0 en el cuarto episodio con el décimo jonrón en la temporada de Pérez, y agregaron cuatro carreras en el quinto. Trey Sweeney conectó un triple en el sexto y anotó con un elevado de sacrificio de Keith para poner el 6-0. Sweeney conectó un jonrón de tres carreras en la séptima y Keith jonroneó dos bateadores más tarde.

Momento clave

Los Tigers todavía desperdiciaron la oportunidad de anotar más carreras en la segunda tanda. Con corredores en primera y segunda y nadie fuera, Dillon Dingler conectó un elevado alto al jardín izquierdo que rebotó en la cerca. Pareciendo pensar que la pelota había ido por un jonrón, los corredores terminaron avanzando una base. Arrighetti luego ponchó a Sweeney antes de que Javier Báez conectara un doble play que puso fin a la entrada.

Estadística clave

Gleyber Torres disputó su juego número mil en las Grandes Ligas. Ingresó al juego con un promedio de bateo de .265, 151 jonrones, 499 carreras impulsadas y 57 bases robadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui