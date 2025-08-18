¡Mourinho lo quiere! Edson Álvarez está en negociaciones con el Fenerbahçe de Turquía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El defensa mexicano Edson Álvarez estaría en negociaciones con el Fenerbahçe Spor Kulübü, perteneciente a la Superliga de Turquía. Según informaron los reportes, los directivos del club iniciaron negociaciones con el seleccionado nacional, ya que el entrenador del equipo, José Mourinho, lo quiere entre sus jugadores.

El periodista italiano, Fabrizio Romano, el cual se conoce en el medio deportivo por contar con las exclusivas de los fichajes más importantes dentro del balompié mundial, informó el inicio de las negociaciones entre el club y los agentes del 'Machín'. "El Fenerbahçe inicia conversaciones para fichar a Edson Álvarez como nuevo centrocampista, muy deseado por José Mourinho. Los contactos iniciales se produjeron tras el interés de otros dos clubes europeos por Álvarez, tras el interés del Ajax. Álvarez está considerando sus opciones. Aún no se ha tomado una decisión".

Como la publicación en las redes del periodista lo indica, Álvarez no ha concretado la firma con ningún equipo, pues se rumora que tiene varias ofertas sobre la mesa; el mismo Romano informó el viernes 15 de agosto que el West Ham United, escuadra actual del mexicano, no lo tiene entre sus jugadores considerados para los próximos compromisos, por lo cual espera concretar un cambio antes de la fecha límite de transacciones en la Premier League, el día 1 de septiembre.

El periodista Keny Ruiz de DAZN señaló que el Mónaco de la Ligue 1 de Francia, así como el Borussia Dortmund, estaban en conversaciones con el equipo inglés para llegar a un acuerdo por el experimentado defensa central, el cual está valuado en una cifra entre los 25 y 35 millones de euros, por lo que el equipo que lo pretenda deberá sacar la chequera.

Es codiciado

Según declaraciones de Peer Naubert, CEO de la Bundesliga de Alemania, sería un honor para la liga recibir a un futbolista de la talla de Álvarez y señaló que ya estuvo negociando con algunos clubes alemanes, antes de concretar su firma con el West Ham United. "Fue una pena, porque siempre es un placer tener a futbolistas mexicanos en nuestra liga y ojalá en el futuro venga alguno importante. En el caso de Édson Álvarez, por supuesto que le daríamos la bienvenida".

Fuente: Tribuna del Yaqui