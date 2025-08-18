Playoffs 2025 LMB; ¿Cómo se jugarán las Series de Zona en la Liga Mexicana de Béisbol?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera fase dentro de los Playoffs 2025 ha concluido y ya se encuentra lista la siguiente ronda; las Series de Zona o semifinales de zona enfrentarán a los cuatro mejores clubes de la División Norte y Sur, en una serie con formato al mejor de siete encuentros. Para los equipos de la región sur, fue un panorama sencillo en cuanto a calificación se refiere, ya que dos de las tres series se acabaron por barrida; caso contrario en la región norte.

La Zona Sur definió a sus clasificados desde el miércoles 13 de agosto: Los Diablos Rojos del México fueron los primeros invitados a la siguiente ronda, tras vencer en cuatro juegos a los Leones de Yucatán con marcadores que detonaron la superioridad de los 'Pingos'. El segundo equipo clasificado fueron los Guerreros de Oaxaca, al barrer al Águila de Veracruz y asegurar su boleto en la instancia siguiente, mientras que en la llave que enfrentó a los Piratas de Campeche y a los Pericos de Puebla se disputaron más encuentros que en las otras series, por lo que los dos aseguraron su clasificación, uno como pase directo y otro como mejor perdedor.

En la Zona Norte, las cosas se complicaron más para las escuadras competidoras: Algodoneros de Unión Laguna fue el primero en dar la sorpresa, al eliminar a uno de los favoritos dentro de la división, los Toros de Tijuana, tras una paliza en el juego seis. Los Charros de Jalisco terminaron por vencer al primer lugar de la temporada regular, los Sultanes de Monterrey, los cuales clasificaron como mejor perdedor, y el último clasificado fueron los Tecos de los Dos Laredo, al eliminar a los Acereros de Monclova.

Así se jugarán las Series de Zona en los Playoffs 2025 de la LMB:

Zona Norte

Sultanes de Monterrey contra Tecos de los Dos Laredos/ Charros de Jalisco contra Algodoneros del Unión Laguna

Los encuentros de la Zona Norte comenzarán el miércoles 20 de agosto con el partido entre Sultanes y Tecos a las 18:30 y el Charros en contra de Algodoneros a las 19:30 horas.

Zona Sur

Pericos de Puebla contra Diablos Rojos del México / Piratas de Campeche contra Guerreros de Oaxaca

Aunque las Series de Zona del Sur comenzarán el mismo día que las del norte, aún no se han programado las horas de los juegos, pues la llave entre Pericos y Piratas se sigue jugando tras posponer un par de encuentros por las inclemencias del clima.

Fuente: Tribuna del Yaqui