Sigue el Swing Perfecto: Dónde ver México vs Japón EN VIVO en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

Williamsport, Estados Unidos.- Con el resultado del encuentro entre Venezuela y Japón, se definió el próximo rival a vencer para la Selección de México durante las rondas de eliminación directa en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. La liga Swing Perfecto de Chihuahua continuará su camino a la gloria en un encuentro contra los nipones.

El representativo de México ha cautivado a todo el país por su estilo de juego; tras perder su primer compromiso contra China Taipéi y dificultar su clasificación, los niños mexicanos no bajaron la guardia y demostraron que están a la altura de la competencia mundial.

En su segundo juego del certamen contra Puerto Rico, los peloteros mexicanos supieron venir de atrás en el marcador y concretar su pase a la siguiente ronda; Gregorio Madrid se erigió como uno de los nombres a tener en cuenta durante los próximos años, pues ha tenido una actuación de ensueño en la LLWS. 'Goyo' conectó dos cuadrangulares ese día, además de impulsar siete de las 11 carreras anotadas por los aztecas. En su tercer compromiso en contra de Panamá, Madrid lanzó el juego completo y recibió solo una anotación; Xavier Nolasco se vistió de héroe al impulsar las dos anotaciones del equipo y dejar en el terreno a los canaleros.

El equipo de Japón inició de manera inmejorable su participación en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, ya que en su debut lanzaron un juego sin hit ni carrera, en contra de República Checa, con marcador de 12 carreras a 0. En su segundo partido perdieron por blanqueada contra Venezuela, por lo que se enfrentarán a la escuadra mexicana en un duelo de vida o muerte.

Detalles del México vs Japón de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

Estadio: Volunteer Stadium, Williamsport, Estados Unidos

Fecha: Martes, 19 de agosto

Horario: 11:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/Disney+

La última ocasión que se enfrentaron los equipos representantes de ambos países fue durante la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2023; en aquella ocasión, la Liga Municipal de Tijuana venció a la escuadra nipona con marcador de 2-0. Fue la primera victoria para México sobre un representativo de Japón desde el 2011.

Fuente: Tribuna del Yaqui